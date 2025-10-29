Социалната комисия не прие бащинството да се ползва на части, но депутатите са съгласни да има гъвкавост

И идеята на Елисавета Белобрадова натрупаният платен годишен отпуск по време на отпуска за бременност, раждане и отглеждане на дете до 2 г. да може да се ползва почасово за вземане или водене на дете до 12 г., не бе прието, но след промени получи заявки за подкрепа

Социалната комисия не прие на първо четене предложението на "Продължаваме промяната" за промени в Кодекса на труда, с които да се даде право на бащите да ползват 15-дневния отпуск за бащинство на части през първата година от раждането на детето. По време на заседанието обаче се разбра, че те са съгласни да има гъвкавост, просто промените трябва да бъдат прецизирани между първо и второ четене.

В мотивите на законопроекта на ПП, внесен от Венко Сабрутев, пише, че сега бащите имат право на 15 дни отпуск след раждане на дете, като отпускът е от датата на изписване на детето. Целта на законопроекта е да осигури по-голяма гъвкавост чрез промяна в реда за ползване на отпуска и тя да може да се използва наведнъж или на части, според нуждите на всяко семейство, в рамките на първата година от датата на раждането на детето.

"15-те дни бащинство, които трябва да се ползват наведнъж и задължително от деня на изписването. Предлагаме повишаване на гъвкавостта по тази наредба, да могат да се ползват от датата на раждане, за да може татковците по-ефективно в грижите за детето и майката. Бизнесът е склонен да подкрепи предложението, но трябва да има предвидимост, с което да не може да се ползват дните отделно 1 по 1. От "Продължаваме промяната" направихме и допитване сред младите семейства, които абсолютно категорично подкрепят бащите да могат да се включват активно в първата година от раждането на детето, каквото е и нашето предложение", обясни Сабрутев при представянето на законопроекта си.

От Социалното министерство заявиха, че не подкрепят идеята на ПП в този ѝ вид, въпреки че са "за" бащите да се включат по-ефективно в грижите за детето.

"С този отпуск се осигурява възможност бащата да подпомага майката в първите дни от раждането, затова не сме съгласни крайният момент за ползване на отпуска. В Кодекса на труда е вписано, че става въпрос за 15 календарни дни, тоест само 10 работни дни като отпуск, което е по-добре за бизнеса и работодателя, а ако ги използва по части може да се окаже с 15 неработни дни, което може да е предпоставка за спорове, както и неравнопоставеност между ползващите на куп и на части", аргументираха се от ведомството.

Не било уредено и правото да се ползва на части 15-дневния отпуск от осиновителите, а трябва да се намери начин и това да бъде предвидено.

Тяхната позиция бе подкрепена от депутата от "Възраждане" Георги Хрисимиров, който наскоро станал баща.

"Подкрепяме идеята, но сме съгласни с министерството, че текстовете имат нужда от прецизиране. Технически ако дадем 15 дни, ще се увеличат дните отпуск, които се полагат. Трябва да се даде възможност за избор: или 15 календарни дни, както досега, или както предлагат от ПП да има възможност да се ползат отделно през първата година от раждането на детето", коментира Хрисимиров. Той обясни, че се допитал и до съпругата си за мнение по темата и тя била категорична, че значително по-полезно би било бащите да могат да помагат, когато има нужда през първата 1 година, което подтикнало депутата да заяви подкрепата си за предложените промени.

"Не смятам, че причинява дискомфорт, но мисля, че е редно да си остане от датата на изписването, както и да се ползва по желание- дали след първите дни, или през първата година. Идеята е да се подпомогне майката в първите дни, които са най-трудни", заяви и Хасан Адемов.

С 10 гласа "въздържал се" и 7 "за", предложението на ПП не бе прието, но стана ясно, че след като се направят промени голяма част от депутатите биха подкрепили идеята.

Социалната комисия обсъди и предложенията за промени в Кодекса на труда, направени от Елисавета Белобрадова и депутатите от "Да, България", с които пък се предвижда натрупаният платен годишен отпуск по време на отпуска за бременност, раждане и отглеждане на дете до 2 г. да може да се ползва почасово за вземане или водене на дете до 12 г. на детска градина или училище. Правото се прилага и за бащата, осиновителя и за тези, на които е прехвърлено отглеждането на детето, включително баба или дядо.

От социалното министерство обявиха, че не подкрепят предложението, защото предложената промяна не била съобразена с установените срокове за ползване на платен годишен отпуск.

"Ние знаем, че отпуска по майчинство у нас е най-дълъг в Европа, а когато говорим за философията на този отпуск, реалното физическо време за възстановяване не е нужно да бъде толкова дълъг, не можем обаче да го вземем, но можем да го пригодим да се ползва свободно по същество", заяви вносителката Белобрадова.

"Съгласни сме да бъде не просто с пълна доброволност, а и с възможност за предвиждането му, както бе обсъдено на тристранката във вторник. Понякога на майките им се налага 1 път седмично да си вземат децата, дори да бъде за възраст от 3 до 6 г. пак може да се използва, въпреки че е кратко времето", обясни депутатката.

Нейното предложението не бе прието с 11 гласа "въздържал се" и 7 "за", но и за него бе обсъдена възможността да бъде подкрепено, но само след като се направят промени в законопроекта.