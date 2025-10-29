Социалната комисия категорично отхвърли отпадането на почивния понеделник

Социалната комисия не подкрепи отпадането на почивния понеделник, както предлагат от ДСБ с промени в Кодекса на труда. Против предложението, внесено от депутата Йордан Иванов бяха 16, само 1 от членовете на комисията подкрепи идеята.

Със законопроекта, внесен от Йордан Иванов и група депутати от ПП-ДБ, се предвижда отпадане на възможността понеделник и вторник да са неприсъствени, когато официални празници, с изключение на Великденските, съвпадат със събота или неделя.

Отпадането на почивния понеделник бе обсъдено в понеделник и от Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Социалното министерство категорично се обявиха "против" идеята на ДСБ. Оттам заявиха, че статистическите данни не подкрепят тезата, изложена в мотивите на вносителите, че работещите в България работят по-малко от тези в другите страни в ЕС. Според проучванията на ОИСР, българите работят на 1659 часа на година, което е повече от отработения брой часове за един работник в Германия, например.

Според социалните експерти, почивните понеделници осигуряват предвидимост и баланс в трудовите взаимоотношения. Нямало и разлика в броя на работните дни в различните години.

"Става въпрос за неприсъствен ден и когато се падне в събота и неделя става въпрос за междуседмична почивка, които задължително са 2 последващи дни. Има 1 национален и достатъчно официални празници, но не е ясно защо са в Кодекса на труда. От тяхното наличие произтичат и права, свързани с почивката на гражданите. Това предложение отклонява баланса и го насочва към работодателите. Тази тема е много спорна и работници и служители винаги ще настояват за това денят да бъде почивен. 9 години законодателството върши работа и не смятам, че е нужно да отпада", заяви Хасан Адемов.

От ПП бяха категорични, че няма да подкрепят предложението на коалиционните си партньори, защото не представлява добре интересите на работещите и на работодателите.