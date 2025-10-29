Дискусия в Казанлък: Да плащат ли за паркинг и собствениците на електрически автомобили

В града се провежда втората национална конференция на Българската асоциация за паркиране и устойчива градска мобилност
Не е ли вече време и собствениците на електрически автомобили, които сега са освободени, да плащат при паркиране в големите градове - ако не цяла, поне половин такса. Още повече, че тези автомобили отдавна не са екзотика, е броят им у нас вече надхвърля 23 хиляди. Практиката в Европа е постепенно да се "режат" техните привилегии, макар че в българския проектозакон за насърчаване на елекрическата мобилност те да се запазват.
Тази бе една от темите на дискусията по време на втората национална конференция на Българската асоциация за паркиране и устойчива градска мобилност, която се провежда вчера и днес в Казанлък. Участват представители на около 30 общини от цялата страна.
Регистрираните в България автомобили вече са над 3 милиона, тенденцията е те да се увеличават, с което проблемът с местата за паркиране, особено в големите градове, ще става все по-остър. "Ясно е, че такова нещо като безплатно паркиране няма, дори и тези, които не шофират и нямат собствени автомобили, плащат косвено за поддръжката на улиците и пътищата чрез данъците си. Всяка община си има своя политика в това отношение. Нашата цел е да обобщим и популяризираме добрите практики за паркирането и устойчивата градска мобилност", обясни пред "24 часа" председателят на асоциацията Никола Рогачев.
Една от целите на асоциацията е да улеснява шофьорите не само при плащането, но и за намиране на свободни за паркиране места, тъй като е доказано, че голяма част от трафика в големите градове е от автомобили, чийто водачи обикалят в търсене на свободни за паркинг места. Занапред се предвижда чрез специални приложения и с помощта на банките шофьорите не само да плащат чрез мобилните си телефони, но и да получават актуална информация къде в момента има свободни места за паркиране, за да се насочват натам, допълни Рогачев.
Разбира се, най-добрата политика е чрез добър градски транспорт хората да бъдат убедени да слязат от личните си автомобили. Както и да бъдат изградени достатъчно велоалеи за велосипеди и тротинетки и специализирани паркинги за тях.
От асоциацията се обявяват за насърчаване на движението с елекрически тротинетки в градовете, където те са удобен траспорт, тъй като хората обикновено се предвижват в рамките на разстояние от 5 километра. Но с уговорката, че се спазват правилата за този вид транспорт, тъй като днес много хора гледат на техните водачи само като на нарушители на обществения ред. Предложението тук е тротинетките да влязат в единен регистър, тъй като според закона сега задължение на общините е да ги регистрират, но на МВР - да ги контролира. В същото време униформените нямат информация дали електрическото возило е регистрирано по надлежния ред и дали има застраховка за гражданска отговорност, бе изтъкнато по време на дискусията в Казанлък.
Електрическите тротинетки и автомобили не замърсяват въздуха, както това правят дизеловите и бензиновите коли. У нас годишно заради мръсен въздух умират 11 хиляди човека, много по-малко, отколкото са те при катастрофи, бе акцентувано на конференцията.
След нейния край участниците ще излязат със становище по тези проблеми, което ще бъде изпратено до институциите, от които зависи тяхното решаване.