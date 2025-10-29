Дискусия в Казанлък: Да плащат ли за паркинг и собствениците на електрически автомобили

В града се провежда втората национална конференция на Българската асоциация за паркиране и устойчива градска мобилност

Не е ли вече време и собствениците на електрически автомобили, които сега са освободени, да плащат при паркиране в големите градове - ако не цяла, поне половин такса. Още повече, че тези автомобили отдавна не са екзотика, е броят им у нас вече надхвърля 23 хиляди. Практиката в Европа е постепенно да се "режат" техните привилегии, макар че в българския проектозакон за насърчаване на елекрическата мобилност те да се запазват.

Тази бе една от темите на дискусията по време на втората национална конференция на Българската асоциация за паркиране и устойчива градска мобилност, която се провежда вчера и днес в Казанлък. Участват представители на около 30 общини от цялата страна.

Регистрираните в България автомобили вече са над 3 милиона, тенденцията е те да се увеличават, с което проблемът с местата за паркиране, особено в големите градове, ще става все по-остър. "Ясно е, че такова нещо като безплатно паркиране няма, дори и тези, които не шофират и нямат собствени автомобили, плащат косвено за поддръжката на улиците и пътищата чрез данъците си. Всяка община си има своя политика в това отношение. Нашата цел е да обобщим и популяризираме добрите практики за паркирането и устойчивата градска мобилност", обясни пред "24 часа" председателят на асоциацията Никола Рогачев.

Една от целите на асоциацията е да улеснява шофьорите не само при плащането, но и за намиране на свободни за паркиране места, тъй като е доказано, че голяма част от трафика в големите градове е от автомобили, чийто водачи обикалят в търсене на свободни за паркинг места. Занапред се предвижда чрез специални приложения и с помощта на банките шофьорите не само да плащат чрез мобилните си телефони, но и да получават актуална информация къде в момента има свободни места за паркиране, за да се насочват натам, допълни Рогачев. Никола Рогачев, председател на Българската асоциация за паркиране и устойчива градска мобилност Снимка: Ваньо Стоилов

Разбира се, най-добрата политика е чрез добър градски транспорт хората да бъдат убедени да слязат от личните си автомобили. Както и да бъдат изградени достатъчно велоалеи за велосипеди и тротинетки и специализирани паркинги за тях.

От асоциацията се обявяват за насърчаване на движението с елекрически тротинетки в градовете, където те са удобен траспорт, тъй като хората обикновено се предвижват в рамките на разстояние от 5 километра. Но с уговорката, че се спазват правилата за този вид транспорт, тъй като днес много хора гледат на техните водачи само като на нарушители на обществения ред. Предложението тук е тротинетките да влязат в единен регистър, тъй като според закона сега задължение на общините е да ги регистрират, но на МВР - да ги контролира. В същото време униформените нямат информация дали електрическото возило е регистрирано по надлежния ред и дали има застраховка за гражданска отговорност, бе изтъкнато по време на дискусията в Казанлък.

Електрическите тротинетки и автомобили не замърсяват въздуха, както това правят дизеловите и бензиновите коли. У нас годишно заради мръсен въздух умират 11 хиляди човека, много по-малко, отколкото са те при катастрофи, бе акцентувано на конференцията.