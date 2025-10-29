За пети път Павликени получи Европейски етикет за иновации и добро управление

За пети път Община Павликени бе удостоена с престижната награда - Европейски етикет за иновации и добро управление на Съвета на Европа.

Удостояването с престижната награда е признание за постигнато високо качество на управление съгласно утвърдения европейски стандарт, основан на принципите за иновативно и добро демократично управление, съобщиха от местната управа.

Присъждането на етикета е най-сериозното доказателство и оценка, че в управлението на община Павликени се спазват най-стриктно 12-те принципа за добро управление, формулирани от Съвета на Европа.

Националната платформа на партньорите за добро демократично управление на местно ниво взе решение да присъди Европейския етикет на няколко общини, сред които бе и Община Павликени, в рамките на Седмата процедура за присъждане на Европейския етикет за иновации и добро управление на Съвета на Европа (проведена през периода 2024-2025 г.).

Европейският етикет за иновации и добро управление на местно ниво е сертификат за качество на цялостното управление в общините, като управлението се оценява по единни критерии и индикатори, разработени от Съвета на Европа, валидни за всички държави-членки. С него се удостоверява, че дадена община отговаря на европейските стандарти за качество на управлението на местно ниво.

Организацията и провеждането на процедурата за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление се осъществява в партньорство между Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).