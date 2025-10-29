Съдят 44-годишен, предизвикал катастрофа с двама загинали и 6 ранени

Състав на Окръжния съд в Добрич разглежда дело за тежко пътнотранспортно произшествие. Подсъдим е 44-годишен мъж, на когото е повдигнато обвинение за това, че на 13 март 2024 г., по пътя село Паскалево - село Росеново, на около 500 метра преди разклона за село Росеново по републикански път III - 293 /Добрич - Крушари/ при управление на лек автомобил „Мерцедес" нарушил правилата за движение по пътищата и по непредпазливост причинил смърт на повече от едно лице и телесни повреди на повече лица в особено тежък случай - смърт на двама души и телесни повреди на 6 лица.

Според изложеното в обвинителния акт, на посочената дата лекият автомобил, управляван от подсъдимия, се движел от село Росеново към разклона с републикански път III – 293 /Добрич- Крушари/ и село Паскалево. В колата имало две пътнички. В същото време в обратната посока на движение се движел товарен автомобил „УА3", в който пътували седем души, служители на Държавно горско стопанство - Добрич, които се връщали от работа.

Обвинението твърди, че, наближавайки мястото на произшествието лекият автомобил, управляван от подсъдимия, е навлязъл в лентата за насрещно движение. Създала се ситуация, при която взаимно се пресекли траекториите на движение на двете превозни средства и настъпил удар между тях. Вследствие на катастрофата на място починали водачът на товарния автомобил и един от пътниците в него. Причинени били телесни увреждания на петима от возещите се в товарния автомобил и на една от пътничките в леката кола. Подсъдимият също пострадал при катастрофата.

Според обвинението 44-годишният водач не е спазил правилата за движение, регламентирани в Закона за движението по пътищата - да се движи възможно най-вдясно по пътното платно, да не навлиза и да не се движи в лентата за насрещно движение, да контролира непрекъснато автомобила, който управлява, и да не превишава допустимата скорост от 90 км/ч. извън населено място.

Делото се разглежда по общия ред. В хода на съдебното следствие съдът разпита 17 свидетели и изслуша заключенията на вещите лица по 12 експертизи. Следващото заседание е насрочено за 2 декември. Предстои изслушването на още свидетели и вещи лица.