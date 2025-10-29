Започва подбор на нов европейски прокурор от България. Правителството днес възложи на министъра на правосъдието Георги Георгиев да създаде Комисия по подбора на кандидатите за длъжността европейски прокурор от България, която да предложи три кандидатури.

Съгласно регламента за Европейската прокуратура (ЕРРО) номинираните трябва да са действащи прокурори, съдии или следователи, чиято независимост е извън съмнение. Освен това те трябва да притежават необходимата квалификация за назначаване на висша прокурорска или съдебна длъжност и съответния практически опит в националната правна система, финансовите разследвания и международното съдебно сътрудничество по наказателни дела.

Според приетото днес решение на Министерския съвет комисията по подбора ще бъде от седем членове: двама представители на Министерството на правосъдието (единият от които – ръководител), по двама представители на Съдийската и на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет и един представител на Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски" (катедра „Наказателноправни науки").

Подборът ще премине през два етапа – проверка за допустимост на кандидатите въз основа на представените документи и публично изслушване на допуснатите кандидати. След което министърът на правосъдието ще внесе за одобрение от Министерския съвет излъчените от комисията номинации.

Европейската прокуратура започна работата на 1 юни 2021 г. В момента в нея участват 22 държави членки, всяка от които с по един европейски прокурор. Отделно е европейският главен прокурор – в момента Лаура Кьовеши.

Европейските прокурори упражняват надзор върху разследванията и наказателните преследвания и заедно с европейския главен прокурор сформират колегията на ЕPPO. Те се назначават с мандат от шест години, без право на подновяване. В края на този период Съветът на ЕС може да реши да удължи мандата им най-много с три години.

На 27 юли 2020 г. Съветът реши да назначи европейските прокурори. Според въпросното решение 14 европейски прокурори се назначават за период от шест години, считано от 29 юли 2020 г.

Впоследствие след жребий Съветът удължи мандата на седем европейски прокурори (от Германия, Естония, Хърватия, Латвия, Люксембург, Румъния, Финландия) до 30 юни 2029 г.

Мандатът на останалите седем европейски прокурори – от България, Чехия, Словакия, Франция, Малта, Словения и Белгия, няма да бъде удължен и ще приключи, както е предвидено, на 28 юли 2026 г.

В тази връзка Европейската комисия прикани да бъдат предприети съответните действия на национално равнище за своевременно изпращане на кандидатурите.

Комитетът по подбора ще проведе изслушванията на кандидатите в началото на 2026 г., след което кандидатурите ще бъдат представени на Съвета. Той трябва да вземе решение за назначаването на един кандидат от държава членка преди юли 2026 г.

Очаква се утре Висшият съдебен съвет да обсъди решението на правителството за даване старт на подбора на европейски прокурор, пише "Лекс".

Теодора Георгиева е първият европейски прокурор от България. Тя беше един от тримата кандидати, избрани от комисията по подбора през 2019 г. заедно с прокурорите Светлана Шопова и Десислава Пиронева.

През март т.г. обаче Георгиева беше отстранена от длъжност заради започнала проверка за евентуални нарушения в рамките на текущо разследване. Впоследствие срещу Георгиева беше образувано и дисциплинарно производство.

Самата тя разказа тогава, че проверката срещу нея е свързана с делото за газохранилището в Чирен. Георгиева си е направила отвод по него с мотив, че се чувства застрашена заради заплахи, получени по повод на повдигане на обвинения по това разследване на бивш министър на енергетиката и настоящ шеф на „Булгартрансгаз". Теодора Георгиева не спомена име, но е ясно, че става въпрос за Владимир Малинов, за когото се разбра, че на 24 март не се е явил в българския офис на Европейската прокуратура, след като е бил призован от Георгиева да му бъдат предявени обвинения по делото за газохранилището. Тогава адвокатът му заяви, че Малинов е в болница.

Малко преди ЕП да започне проверката си срещу Георгиева изтече клип, на който се твърди, че е заснета среща между нея и Петьо Петров – Еврото в ресторанта „Осемте джуджета". Той беше изпратен до българската прокуратура и тя започна проверка, резултатите от която не са оповестени до момента.

Две години по-рано беше получен сигнал срещу Георгиева, за който беше посочено, че е от Петьо Петров и в него пак се твърдеше, че от 2019 г. до пролетта на 2023 г. той ѝ е давал лично по 10 000 лева на месец. Тогава също започна проверка на прокуратурата.

След образуването на дисциплинарно производство срещу Георгиева, от Европейската прокуратура обясниха, че отговорността за оценката на дисциплинарното производство е на Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия. „Независимостта без съмнение е съществено изискване за първоначалното назначаване на европейски прокурори и за способността им да изпълняват задълженията си по време на мандата си", заявиха тогава от европрокуратурата и посочиха, че по време на дисциплинарното производство няма да бъде оповестявана допълнителна информация. То все още не е приключило.

Междувременно днес правителството прехвърли на Висшия съдебен съвет сградата на бул. „Александър Стамболийски" 45А (бившата централа на ДПС), която ще бъде използвана от европейските делегирани прокурори.

