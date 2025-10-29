Остава в ареста мъж, хванат с много наркотици на жп гарата в Лом

Окръжният съд в Монтана издаде постоянна мярка за задържане за 46-годишния Д. И. Г. от Лом, който беше задържан на железопътната гара в Лом в събота със значителни количества хероин, кокаин и други наркотици, съобщиха от пресслужбата на съда.

След получена оперативна информация полицаи от Лом са арестували на слизане от влак на гарата в Лом в 16:00 часа на 25 октомври Д. И. Г., който носел в себе си 49,73 грама хероин, 8,32 грама кокаин, 21,83 грама метаанфетамин, 0,96 грама канабис, електронна везна, 15 хил. лева в брой в банкноти с различен номинал, шест хил. паунда в брой и две златни монети - инвестиционно злато, на стойност 15 хил. лева според преносителя му, пише БТА.

След първоначалното полицейско задържане за 24 часа Д. И. Г. е задържан с прокурорско постановление за 72 часа. Прокуратурата е повдигнала срещу него обвинение за това, че без надлежно разрешително придобил и държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества, а съдът е приел доводите на обвинителите и е издал постоянна мярка за задържане. Деянието е извършено в условията на тригодишен изпитателен срок по условна присъда за друго престъпление.

От полицията в Монтана съобщиха, че през годината имат много случаи на задържани с наркотици, но не и с такива количества хероин и кокаин.