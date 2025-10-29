Задържаха 46-годишен мъж, обвиняем за държане на наркотици

На 29 октомври 2025 година, в открито съдебно заседание, Окръжен съд – Монтана взе мярка за неотклонение „задържане под стража" по отношение на 46-годишния Д. И. Г., срещу когото е повдигнато обвинение за това, че без надлежно разрешително придобил и държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества.

Пред Окръжен съд – Монтана делото е образувано по внесено от Окръжна прокуратура – Монтана искане за налагане на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража". Според материалите по делото на 25 октомври 2025 г. в гр. Лом, пред жп гарата, Д. И. Г. без надлежно разрешително придобил и държал с цел разпространение различен вид високорискови наркотични вещества – кокаин, хероин, канабис (марихуана) и метамфетамин с общо тегло от 80,84 г, поставени под забрана и включени в списъка на растенията и веществата с висок риск за общественото здраве по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсори (ЗКВНВП). У него са открити още електронна везна и банкноти в българска и чужда валута – 14 185 лева и 6 000 паунда, чийто произход се установява. Извършеното от Д. И. Г. деяние е в рамките на тригодишен изпитателен срок по предходна присъда.

В съдебната зала защитата му поиска налагането на по-лека мярка – „домашен арест", с която също ще бъдат постигнати целите да се предотврати да извърши друго престъпление или да се укрие.

След като се запозна с всички факти и обстоятелства по делото и изслуша прокурора, обвиняемия и неговата защита, съдът намира, че може да се направи обосновано предположение, че Д. И. Г. е извършител на деянието, за което е привлечен като обвиняем и за което законът предвижда наказание „лишаване от свобода". Съдът намира, че не е налице опасност обвиняемият да се укрие, има постоянен адрес и е познато на органите на реда, но съществува реална опасност да извърши друго престъпление, предвид предходните му осъждания.

Поради това Окръжен съд – Монтана уважи искането на Окръжна прокуратура – Монтана за вземане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо Д. И. Г.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба и частен протест пред Апелативен съд – София в тридневен срок.