Китайската посланичка подари на кмета на Пловдив 5 таблета за училища, в които се преподава китайски

Н. Пр. Дай Цинли пристигна в града за откриването на високотехнологичен завод

5 таблета, които да бъдат предоставени на училищата в Пловдив, където се преподава китайски език, получи кметът Костадин Димитров. Подаръкът той получи знак на благодарност за доброто партньорство от посланика на Китайската Народна Република в България Н. Пр. Дай Цинли, съобщиха от общината.

Кметът се среща за втори път с посланичката, която е на посещение в Пловдив по случай откриването на новия завод на китайска фирма край града. По време на срещата бяха обсъдени нови перспективи за задълбочаване на сътрудничеството между Пловдив и Китай в ключови области като икономика, туризъм, култура и образование.

Костадин Димитров отчете, че високотехнологичният завод е поредният голям инвестиционен проект в региона. "Пловдив продължава да бъде предпочитана дестинация за международни инвестиции и се утвърждава като един от най-важните индустриални центрове в България", заяви той.

Н. Пр. Дай Цинли подчерта, че това е една от най-значимите китайски инвестиции в Пловдив след края на пандемията и я определи като важен знак за укрепващото се партньорство между Китай и България.

Посланичката и градоначалникът обсъдиха и предстоящия фестивал на „Драконовите лодки", който ще се състои в Пловдив през следващата година. Двамата изразиха увереност, че провеждането на традиционния китайски празник допълнително ще развие културните връзки между България и Китай.