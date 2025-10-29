И трите шуменски концепции бяха одобрени на първо, второ и четвърто място от Регионалния съвет за развитие на Североизточния регион, който заседава в Златни пясъци в сряда, на 29 октомври

Община Шумен е включила 8 училища, 11 детски градини и 7 ясли в концепциите си за интегрирани териториални инвестиции за пълно обновяване и модернизиране на образователната инфраструктура и други сектори

Община Шумен е шампионът на Североизтока с три одобрени концепции за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ). Трите шуменски концепции за общо над 110 млн. лв. бяха класирани на първо, второ и четвърто място по брой събрани точки. Регионалният съвет за развитие на Североизточния регион заседава в Златни пясъци в сряда, на 29 октомври, и взе решение да подкрепи подадените концепции от общините кандидати. От шестте кандидатствали концепции три бяха на Община Шумен под формата на комбинирани концепции между различни финансиращи програми и в различни партньорства, а четвъртата бе на Областна администрация – Шумен – единствената областна администрация, която бе кандидатствала. Освен тях имаше подадени концепции от общините Добрич и Търговище.

Общо кандидатствалите концепции бяха на стойност 178,5 млн. лв. за Североизточния район, от които безвъзмездните финансови средства възлизат на 173,3 млн. лв.

Присъстващите поздравиха кмета на община Шумен проф. Христо Христов за отличното класиране на трите КИТИ на Шумен и за подбора на дейностите и партньорите в тях от различни общини от Североизтока. Кметът изброи партньорствата с Община Варна, Община Аксаково, Военноморското училище, Варненския свободен университет и Техническия университет във Варна, като подчерта, че възможностите на програмите са използвани напълно, за да се постигнат тези важни за целия регион партньорства.

С най-много точки – 120 т. - на първо място бе одобрена концепцията на Община Шумен №BG16FFPR003-2.003-0040 „REPowerNеT(P) - Преход към въглеродно-неутрални градове за устойчиво развитие чрез инвестиции в градската среда и социално приобщаване на уязвими групи в Североизточен регион“. Тя е на обща стойност 39,4 млн. лв. и в нея са включени партньорства с Комплексен онкологичен център – Шумен, Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, Техническия университет във Варна и Ромската фондация „Искра“, както и 2 училища - VI ОУ „Е. Марковски“ и III ОУ „Д. Благоев“, 2 детски градини - ДГ „Пролетна дъга“ и ДГ „Братя Грим“ и 1 ясла - ДЯ № 4 „Радост“.

На второ място – също със 120 т. – бе класирана втората концепция на Община Шумен BG16FFPR003-2.003-0036 „Интегриран подход за повишаване на социалната кохезия и икономическата активност чрез подобрен достъп до услуги, образование, възможности за младежко и социално предприемачество и развитие на лаборатории за иновации, умения и местно развитие в Североизточен регион по направление Шумен-Варна“ в партньорство с Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ във Варна, Професионалната гимназия по селско стопанство и хранителни технологии в Шумен, „Комплексен онкологичен център – Шумен“ ЕООД, Скаутския клуб „Мадарски конник“ в Шумен, както и 3 шуменски училища - II ОУ „Д-р П. Берон“, СУ „Й. Е. Български“ и СУ „Сава Доброплодни“, 6 детски градини - ДГ „Светулка“, ДГ „Изворче“, ДГ „Щурче“, ДГ "Космонавт", ДГ "Слънце" и ДГ "Добри Люцканов", с. Дибич и 3 ясли - ДЯ № 6 „Слънчево детство“, ДЯ № 11 „Тракийче“ и ДЯ № 13 „Звездици“. Концепцията е на стойност 35,7 млн. лв.

Финансов ресурс ще има и за осъществяване на третата концепция на Община Шумен, класирана с 92,5 точки - № BG16FFPR003-2.003-0046 „ИНТЕГРА-Трансформации за устойчиво развитие в Североизточен регион чрез инвестиции в хората и средата“ на обща стойност 39,1 млн. лв. В нея като партньори на Община Шумен участват и Община Варна, Община Аксаково, "Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен" АД, Шуменския университет "Епископ Константин Преславски", както и 3 училища - СУ „П. Волов“, ППМГ „Н. Попович“ и СУ "Трайко Симеонов“, 3 детски градини - ДГ „Златна рибка“, ДГ „Чучулига“ в гр. Шумен и ДГ "Снежанка" в с. Ивански и 3 ясли - ДЯ № 5 „Буратино, ДЯ № 16 „Калинки“ и ДЯ № 17 „Щастие“.

Общо в одобрените концепции на Община Шумен са включени 8 училища, 11 детски градини и 7 детски ясли, в които в следващите месеци ще се предприемат мащабни дейности по модернизация на сградите и въвеждане на мерки за енергийна ефективност, облагородяване на дворни пространства и изграждане на достъпна архитектурна среда, закупуване на уреди и материали, в някои – обновяване на детските площадки, при други – нови сгради или физкултурен салон, закупуване на 4 училищни електрически автобуса и зарядни станции към тях и редица други, които далеч не се ограничават само в образователната сфера, а и в сферите на дейност и на изброените партньори.

Кметът на община Шумен проф. Христо Христов определи класирането на КИТИ като отличен резултат за екипа и администрацията и обясни, че веднага след като бъдат публикувани финансовите параметри по КИТИ от Управляващите органи на всяка от европейските програми, Община Шумен започва обявяване на обществените поръчки за изпълнители на дейностите. Чака ни много работа, която тепърва започва, но след месеци шуменци ще видят резултатите, каза още проф. Христо Христов. Общо в трите шуменски концепции са заложени над 50 дейности в самата община Шумен, както и по линия на партньорските организации.

Останалите одобрени концепции бяха съответно със 110 точки – на Община Добрич и с 88 точки на Община Търговище.