Васил Терзиев: От утре трябва да минем на нормален режим на сметосъбиране в "Люлин" и "Красно село"

Ако не очаквахме саботаж от фирмите, нямаше да имаме готов кризисен план за "Люлин" и "Красно село", заяви кметът на София

В "Люлин" и "Красно село" има значително подобрение, уверенията от екипите на Столичното предприятие за третиране на отпадъци и "Софекострой" са, че от утре вече ще се мине към редовен режим на сметосъбиране.

Това каза столичният кмет Васил Терзиев в предаването "Лице в лице" по Би Ти Ви.

В "Люлин" вече имало 8 камиона на терен, увеличена е и техниката в "Красно село".

"Забавихме се с 10 дни, но вече има изгледи за край на кризата. "Софекострой" ще почиства и двата района, както трябва- със завишените изисквания, за да има качествена услуга в целия град. Няма да чистят с новата техника, заложена в поръчката, което ще ни позволи да я изпълним с по-ниска цена. 2 пъти по-висока цена значеше софиянци да плащат повече в районите", каза още столичният кмет.

С вкарването на принципа "замърсителят плаща", таксата за смет би се вдигнала с от 3 до 10 пъти в различните общини, а така нямало как без добавена стойност да се оправдае двойното вдигане на цената от сметосъбиращите фирми, обясни Терзиев.

"Странно ми е как хора като районните кметове агитираха по-скоро да подпишем на тази цена, да приемем тази оферта. Здравето на хората било по-важно, да преминаваме към подписваме. Не вярвам, че с временно неудобство го рискуваме. Водили сме се само от интереса на хората, ако си видят сметките и те са 2-3-5 пъти по-високи, не би се приело добре", заяви градоначалникът.

Тепърва предстои да се водят разговори за наемане на фирма, която да чисти 3 зона (вкл. районите "Подуяне", "Слатина" и "Изгрев"). Ресурсът на СТПО с наличната техника временно да бъде пренасочена натам за да няма смущения на услугата, било предложението на общината.

"Предстоят разговори, директно договаряне. Упреците са всеки ден за всичко. Боят винаги е гарантиран. Много са къси сроковете, но затова работим неуморно, Това е игра на котка и на мишка, между нас като община и други, които искат да вземат много пари без добавена стойност. Постоянно има надлъгване какво да направим за да не виси процедурата, от самото начало имаше много неща, които публиката няама как да ги знае", заяви Терзиев.

"Борим се за максимално добра услуга на ниска цена, а те искат максимално малко изисквания с максимално висока цена. Не се е действало на независими пазарни начала, вижда се по дадените цени.Не искам да предизвиквам съдбата, имаме план за 3 зона, която е най-приоритетна. Очаквам, надявам се да няма криза", допълни той.

Това зависело от работата на общината, жалбите, които би имало, до колко е възможно "Софекострой" е готова да поеме капацитета за почистването на "Люлин" и "Красно село". Работело се и за организиране на техниката, за която бяха отпуснати средства от СОС.

"Не знам как биха обяснили това да си намалят цената на 2, ако нещо е стояло зад обявената. "Няма да рекетираме софиянци, ще бъдем добри самаряни", тази хипотеза не съществува, ако искаха да участват на стандартни начала това нямаше да се случи", коментира той предложенията на фирмите на т.нар. хора с прякори, заради което не бе подписано споразумение за "Люлин" и "Красно село".

"През цялото време усилията им бяха да има нулева конкуренция, с хватки за натиск и да отстранят конкуренцията, за да постигнат високи цени и ние да направим всичко да не стане по този начин. Ако не го очаквахме нямаше да имаме готов кризисен план за "Люлин" и "Красно село". За 1 месец успяхме да стигнем до почти нормално сметоизвозване за 2 района, в които живеят хора почти колкото в Пловдив, във Варна", обясни Терзиев.

"На едната чужда й запалиха камионите, на другата й взеха лиценза. Говорихме и с фирми от западна Европа, но те обявиха, че нашият пазар не е подходящ за тях. Търсихме максимално много конкуренция, това е целта ни, за да се постигнат най-добрите условия. Турската фирми гледат на България като път да стигнат до други европейски пазари", коментира още кметът.

Само една среща била проведена с турската фирма, след като са преминали предложенията за услугата по сметосъбиране.

Освен това кметът на София изрази надежда максимално бързо да спре нуждата от ангажиране на доброволци.

"Искам да им благодаря, че бяха и са част от решението, а не от проблема. Много е важно понякога в името на дългосрочният ни интерес да минаваме през временно неудобство", категоричен бе Терзиев.

Единственият работещ вариант за справяне с кризата с "Топлофикация" била дългосрочна концесия, за да се преструктурира дълга на дружеството, каза още Терзиев. Затова работел по доклад за пълен анализ на активите на дружеството, след което предложението му щяло да бъде да бъде дадено на концесия. Стремежът е този доклад да бъде внесен на една от двете сесии на общинския съвет през ноември.

"Това е единственото решение. Така ще работи за хората и ще имаме качествена услуга", категоричен бе Терзиев.