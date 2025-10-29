ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Надзорният съвет на НОИ утвърди проектобюджета на ...

Кабинетът освободи Велислава Панова като генерален консул на България в Торонто

Велислава Панова СНИМКА: Сайт на министерството на външните работи

Министерският съвет прие решение, с което освобождава Велислава Панова от длъжността генерален консул на България в град Торонто, Канада, с консулски окръг, обхващащ провинциите Онтарио, Британска Колумбия, Албърта, Манитоба, Саскачуан, Нова Скоша, Ню Брънзуик, Остров Принц Едуард, Нюфаундленд и Лабрадор. Това съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

Решението е прието по предложение на министъра на външните работи.

Министерството на външните работи изразява благодарност към Панова за нейния професионализъм и всеотдайна работа в защита на интересите на българската държава и на българската общност в Канада, допълниха от кабинета. 

През 2024 г. Велислава Панова стана президент на Организацията на генералните консули в Торонто.

Вижте какво още реши правителството днес.

