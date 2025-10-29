Свидетелка по дело за убийство на котка в Пловдив през сълзи: Кървеше от носа и устата, агонизираше

Теодора Желязкова се разплака, докато съдът я разпитваше за събитията преди смъртта на животното

На котката ѝ течеше кръв от устата, от носа, хрипаше. Виждала съм умиращи животни. Не е била в безсъзнание, тя агонизираше.

Това разказа плачейки в Пловдивския районен съд свидетелката Теодора Желязкова. 40-годишната жена беше разпитана по делото срещу Таньо Яковлиев, обвинен в жестокост към гръбначно животно.

Според прокуратурата на 12 ноември 2023 г. Мъжът настъпил късокосместа улична котка, за да не може да избяга, а през това време питбулът му я хапал в областта на гърдите и корема. Действието се развило в района на кръстовището на ул. "Капитан Райчо" с "Леонардо Да Винчи", а нараняванията довели до смъртта на бездомното животно.

Няколко свидетели досега потвърдиха с разказите си тезата на държавното обвинение. В предишното заседание обаче един от разпитаните - Александър Михайлов, твърдеше, че всъщност Яковлиев удрял кучето си с пръчка и го карал да остави котката.

"Чух жена да плаче и да вика, видях я да сочи нещо и да се кара с някого", спомня си Теодора Желязкова. От 15-20 м жената видяла мъж, който "тъпчел" котка. Тя също се развикала, той дръпнал кучето и хукнал да си ходи. "Той се опитваше да ги разтърве, но реално я доуби", смята Желязкова. В предишен разпит, който беше прочетен от съдия Методи Антонов, пък казала, че ако Яковлиев е целял да разтърве двете животни, щял да спре да "тъпче" котката, когато кучето я псунало, а той продължил.

След като изслуша Теодора Желязкова, съдията отложи заседанието за 11 февруари, когато принудително ще бъде доведен последният свидетел от списъка. Заради неявяването му, магистратът му наложи 200 лв. глоба.