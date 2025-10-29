ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Надзорният съвет на НОИ утвърди проектобюджета на ...

Младежите в Русе празнуват Деня на будителите с обмен на книги и послания

1180
СНИМКА: Пресцентър на Община Русе

По повод Деня на народните будители Младежкият парламент към Общинския младежки дом – Русе организира традиционната инициатива „Книга за книга". Събитието ще се състои на 1 ноември (събота) от 12 до 16 ч. на площад „Свобода". Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Проявата има за цел да насърчи любовта към четенето и обмена на знания и вдъхновение между хората. Всеки участник може да донесе своя книга и да вземе друга, оставена от читател. Така се създава жива връзка между истории, мисли и емоции, обединени от общата любов към словото.

Книгите трябва да бъдат добре запазени и издадени след 2000 г.. Във всяка от тях участниците са поканени да оставят лично послание – няколко думи от сърце за следващия читател.

Младите организатори канят всички русенци да се включат в „Книга за книга" и да споделят любимите си четива.

СНИМКА: Пресцентър на Община Русе

