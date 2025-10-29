Задържаха баща и син от Нови пазар, пребили свой съгражданин

Двама мъже от Нови пазар са задържани в полицейския арест за нанесена телесна повреда на 24-годишен техен съгражданин и увреждане на автомобила му, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Шумен Ася Йорданова.

Работата по случая e започнала на 26 октомври, след като в късните вечерни часове на деня в полицейското управление в Нови пазар помощ потърсил местен жител. Той съобщил, че малко преди това на паркинг пред хранителен магазин в града трима мъже му нанесли побой. Установено е, че пострадалият има множество наранявания, както и кръв по тялото и главата му, след което е откаран за преглед в болнично заведение.

Изяснено е също, че мъже са го нападнали, счупили са предно обзорно, задно и странично задно дясно стъкло на лекия му автомобил „Фолксваген Пасат“. По време на извършения оглед са установени и повреди по купето на автомобила.

В рамките на образуваното досъдебно производство са предприети оперативни действия за установяване на извършителите и са задържали двама жители на Нови пазар - 35-годишен мъж и сина му, на 19 години. Изяснява се съпричастността към извършеното престъпление на други двама местни жители, пише БТА.

Работата по документиране на престъплението продължава продължават под надзора на компетентната прокуратура.

Ръст със 118 процента се отчита при престъпленията в условията на домашно насилие през 2024 г. в Шуменско. Увеличение се наблюдава и при престъпленията против личността - 237 през 2024 г, с 45 повече от предходната година. Това съобщи в началото на май директорът на Областната дирекция на МВР старши комисар Георги Гендов при отчета за дейността на дирекцията, в присъствието на министъра на вътрешните работи Даниел Митов.