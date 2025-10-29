Станишев: Българите сме жилави, ще се справим с преминаването в еврозоната

Ще се справим с предизвикателството на еврозоната, защото обществото ни е жилаво.Това коментира бившият премиер Сергей Станишев.

Той обясни, че през последните 25 години българите са преживели толкова много турбулентности, които биха накарали едно западно общество да се взриви. Според него гражданите трябва да се самоорганизират, за да поставят политиците под натиск, тъй като те са много податливи на обществено влияние. Социалистът настоя, че само когато българите задават обществените проблеми „отдолу", могат да се постигнат реални действия от страна на политиците.

По отношение на премахването на плоския данък Станишев заяви, че когато той е бил въведен по време на неговия мандат, това не е било грешка. Напротив - то е донесло приходи в държавния бюджет, които са допринесли за увеличаването на пенсиите и заплатите. Станишев предупреди, че през следващите няколко години страната върви към повишаване на данъците.

Бившият премиер коментира и въпроса за участието на БСП в управляващата коалиция с ГЕРБ и ИТН.

„Публична тайна е, че когато стоеше въпросът дали БСП да влезе в коалиция с ГЕРБ, аз бях против. Още тогава казах, че това е много рисково действие. След като решението беше взето, настоях пред конгреса на партията да представим проекторезолюция за приоритетите, върху които партията трябва да настоява. Тя бе отхвърлена", заяви Станишев.

Той открои три основни проблема пред правителството през следващата година. Първият се отнася до това как ще протече влизането в еврозоната и дали икономиката и институциите са подготвени. Вторият, според Станишев, е свързан с необходимостта управляващите да си отговорят на трудния въпрос защо съществува това правителство. Социалистът подчерта, че отговорът на този въпрос се крие в решаването на загадката как България да стане икономически по-способна. Третият и най-съществен проблем са бъдещите действия на президента Радев след края на мандата му.

„Тези условия ще определят дали това правителство ще продължи да съществува", обобщи Станишев.