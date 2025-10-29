Атанас Запрянов се срещна с новоназначения посланик на Нидерландия у нас

Министърът на отбраната Атанас Запрянов се срещна с новоназначения посланик на Кралство Нидерландия в България Н. Пр. Артур ден Хартог днес, 29 октомври. По време на разговорите двете страни определиха като отлично сътрудничеството в областта на отбраната и обсъдиха възможностите за задълбочаване на неговия обхват. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната.

Сред основните дискутирани теми по време на срещата бяха променената среда на сигурност вследствие на войната на Русия в Украйна, приносът на страните ни за изграждането на съюзническия капацитет за възпиране, сдържане и отбрана на Източния фланг на НАТО и помощта, която България и Нидерландия оказват и ще продължат да оказват на Украйна. Акцент беше поставен и върху съюзния ангажимент за увеличаване на бюджетите за отбрана в контекста на взетите решения от Срещата на върха на Алианса в Хага.

Министър Запрянов запозна посланика на Нидерландия с проектите за модернизация на въоръжените ни сили и с възможностите за реализация на проектите в сферата на отбраната, по които страната ни ще поиска финансова помощ по линия на инструмента SAFE. Обсъдени бяха и перспективите пред отбранителната индустрия, като Н. Пр. ден Хартог заяви повишения интерес от страна на нидерландски компании за участие в специализираното международно изложение за отбранителна техника и услуги „Хемус", което ще се проведе през 2026 г.

В рамките на срещата двете страни изказаха задоволство от успешната съвместна мисия на Военновъздушните сили на България и Кралство Нидерландия по охрана на въздушното пространство през 2022 г.