Министър Вълчев отличи десет изявени учители с награда "Константин Величков"

Ученици от столични училища се включиха в часа за будителство в МОН

Десет изявени български учители получиха наградата на МОН „Константин Величков" за принос към образованието. Отличията бяха връчени от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев на тържествена церемония в навечерието на Деня на народните будители.

„България е нация на будители, които са искали децата им да бъдат знаещи и да черпят от образованието и просветата", каза министър Вълчев. По думите му всеки човек може да е будител, когато учи децата на ценности. „В най-голяма степен разчитаме на българските учители, за да се справим с важните предизвикателства и децата ни да живеят в по-добро, хармонично и проспериращо общество", подчерта той. Затова по думите на министъра педагогическите специалисти трябва да бъдат подкрепяни всеки ден. „Награди като „Константин Величков" са стимул за Вас и вдъхновение за останалите учители", обърна се Красимир Вълчев към тазгодишните носители на приза.

В категория „Работа с ученици с изявени дарби" награди получиха Карамфилка Патинова и Валентина Иванова.

Карамфилка Патинова е старши учител по физика и астрономия в Природо-математическа гимназия „Яне Сандански" в Гоце Делчев. Насърчава децата да изследват, да експериментират и да създават решения на конкретни проблеми, като развиват умения за критическо мислене, работа в екип, креативност и иновативност. Нейни ученици имат отлични постижения на Националната олимпиада по астрономия, Националното пролетно състезание по физика, Националната олимпиада по физика, Международната олимпиада по астрономия и астрофизика.

Валентина Иванова е старши учител по математика и информатика в Профилирана природо-математическа гимназия "Екзарх Антим I", Видин. Нейните ученици са постигали отлични резултати не само на външните оценявания, но и на състезания, олимпиади и турнири. Валентина Иванова разработва и прилага съвременни методи на преподаване в учебните часове, проявява адаптивност и гъвкавост в работата си.

Трима са отличените в категория „Постижения в работата с деца и ученици за преодоляване на проблемно поведение".

Емил Терзийски е директор на Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев" в Сандански набляга на ефективното взаимодействие с родителите – естествен път за подобряване на мотивацията за учене, изграждане на ценности сред подрастващите и преодоляване на проблемно и рисково поведение. Като директор на училището успява да обедини педагогическия екип, родителите и учениците около идеята, че училището е място, където всеки има значение. Работи в партньорство с местни институции за превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение.

Дафина Йотова е училищен психолог в 23. Средно училище „Фредерик Жолио-Кюри" в София. Под нейно ръководство е изграден първи в страната Дневен център за хранителни разстройства. Обучава колеги психолози по темата. Участва в проект за превенция и противодействие на насилието и тормоза в училище, в който учениците предлагат да се сформира екип „Приятел за изслушване".

Милен Минев е училищен психолог в Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван Павлов" в Стара Загора. Всекидневно работи активно за преодоляване на възникнали проблеми, водещи до отпадане на ученици. Под негово ръководство учениците се включват в различни приобщаващи дейности по интереси като футбол, волейбол, посещения на театрални постановки, на кинопрожекции, на паметници на културата, участия в тържества.

Наградени за постигнати резултати при обхвата и включването на деца и ученици в образователната система са Петя Митрашкова и Гинка Иванова.

Петя Митрашкова е директор на детска градина "Зора" в Червен бряг и работи за утвърждаване на детската градина като иновативна, приобщаваща и високо резултатна институция, в която основен приоритет е пълното обхващане и задържане на децата в предучилищното образование. Ежедневната работа е насочена към повишаване на обхвата, предотвратяване на отсъствията и задържане на децата чрез изграждане на доверие между учители и семейства.

Гинка Иванова е главен учител в начален етап в Основно училище „Христо Ботев", село Градина, обл. Пловдив. Постигнала е значими резултати при обхвата и включването на деца и ученици в образователната система. Като член на екип за обхват за района на община Първомай от 2017 г. до момента е извършила 341 посещения на адреси за обхват. Ефективно взаимодейства както с местните институции, така и с родителската общност.

Двама са отличените в категория „Принос в развитието на способностите и компетентностите на децата и учениците в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, гражданското и здравното образование и придобиване на умения за лидерство".

Златин Вълчев е старши учител, практическо обучение, в Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров" във Варна, който активно участва в множество образователни проекти, допринасяйки за модернизацията на учебния процес и развитието на професионалните умения на своите ученици. Сред разработките му са интерактивна карта на кулинарния туризъм по Северното Черноморие и мобилно приложение/сайт за управление на хотел чрез смартфон, което позволява на хотелския мениджър да оптимизира процесите в реално време.

Пепа Павлова е старши учител по физика и астрономия в Профилирана природо-математическа гимназия „Академик Иван Ценов" във Враца. Тя е учител с дългогодишен опит в разработването и прилагането на съвременните методи на преподаване. Прилага в уроците си иновативен STREAM-подход, с който насърчава функционалната грамотност, креативността и социалната ангажираност, като практиките представя пред учители от България и чужбина в рамките на международни партньорства.

Награда „Константин Величков" получава и победителят в националния конкурс за учители за най-добър урок, проведен в културна и/или научна институция - Мария Найденова, главен учител по музика в СУ „Любен Каравелов" в Пловдив. Тя е диригент на народен хор на фолклорен ансамбъл „Тракийска младост". Съавтор е на всички учебни програми за разширено и профилирано обучение по народно пеене и музикална практика - народно пеене във втори гимназиален етап.

Всички отличени получиха грамоти, Рибния буквар и парична награда от 1000 лв.

На церемонията присъстваха също заместник-министрите Емилия Лазарова и Наталия Михалевска, началници на регионални управления по образованието. След награждаването 50 ученици от столични училища се включиха в „Час на будителя" в МОН с актрисата Гергана Стоянова. Откритият урок е част от нейната инициатива, провеждана в училища в цялата страна – да провокира децата да използват своите възможности по най-успешния начин, да развиват чувство за отговорност към обществото, родолюбие, съпричастност. По време на часа Гергана Стоянова раздаде дневници на децата, за да записват послания, които да ги мотивират да обичат родината, нейните герои, родителите си, приятелите си, да ценят себе си и да постигат целите си.