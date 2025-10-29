ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Германия прие най-голямото увеличение на минимална...

За 9-и пореден път комисията за контрол над службите не заседава

В дневния ред на комисията беше заложено изслушването на изпълняващия функциите председател на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) Деньо Денев Снимка: Архив

Парламентарната комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения не заседава за девети пореден път. Този път в залата имаше кворум, но депутатите са отхвърлили дневния ред, каза след заседанието председателстващият комисията Златан Златанов от парламентарната група на "Възраждане". 

В дневния ред на комисията беше заложено изслушването на изпълняващия функциите председател на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) Деньо Денев относно миналите частични избори в Пазарджик за общински съвет. Според управляващата сглобка изборите не са представлявали обществен интерес и е имало Централна избирателна комисия, която е трябвало да се заеме със случая, каза Златанов, цитиран от БТА. 

Управляващите вече блокират дейността на комисията не като не идват на заседания, а като отхвърлят дневния ред. Промяната дойде, след като спрях да им приемам извинителните бележки, обясни Златанов. 

Според него целта е да се заглуши гласът на опозицията. 

