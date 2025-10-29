Мария Караджова остава шеф на съда в Асеновград, но ще е и. д.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Подаде документи в конкурса за ръководното място в последния момент

Настоящият председател на Районния съд в Асеновград Мария Караджова, чийто мандат изтича, остава на шефската позиция, но от 27 ноември т. г. ще е изпълняващ длъжността. Това ще се случи до встъпването в длъжност на нов административен ръководител, се казва още в решението на Съдийската колегия на ВСС.

За позицията беше обявен конкурс, за който Караджова, която има право на втори мандат, внесе документи в последния момент. Други кандидати няма.