ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Германия прие най-голямото увеличение на минимална...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21607607 www.24chasa.bg

Мария Караджова остава шеф на съда в Асеновград, но ще е и. д.

24 часа Пловдив онлайн

1656
Мария Караджова при встъпването си в длъжност преди 5 години.

Подаде документи в конкурса за ръководното място в последния момент

Настоящият председател на Районния съд в Асеновград Мария Караджова, чийто мандат изтича, остава на шефската позиция, но от 27 ноември т. г. ще е изпълняващ длъжността. Това ще се случи до встъпването в длъжност на нов административен ръководител, се казва още в решението на Съдийската колегия на ВСС.

За позицията беше обявен конкурс, за който Караджова, която има право на втори мандат, внесе документи в последния момент. Други кандидати няма.

Мария Караджова при встъпването си в длъжност преди 5 години.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Отговори за еврото: Какво се случва с цените (Видео)