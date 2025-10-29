"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Откриха защитени видове змии, отглеждани незаконно в частен дом в София. Проверката е извършена от експерти от РИОСВ - София и представители на община "Враждебна".

При извършената проверка на място са открити два екземпляра от вида кралски питон (Python regius)и един екземпляр от вида смок мишкар (Elaphe longissima), уточниха от РИОСВ.

Кралският питон е вид, включен в Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (CITES), а смокът мишкар е защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), като отглеждането му в домашни условия е забранено.

Установено е, че животните не са били регистрирани и не притежават необходимите документи за произход. На основание Закона за административните нарушения и наказания и във връзка със ЗБР, екземплярите са отнети и със заповед на директора на РИОСВ – София са настанени в спасителен център „Зоологическа градина – София".

Срещу притежателя на животните са предприети административно-наказателни мерки.

РИОСВ – София напомня, че отглеждането на защитени видове без необходимите разрешителни е нарушение на закона и може да доведе до сериозни санкции.