Женска рокада в парламента: Рая смени Наталия, загрява Николета (Обзор)

ИТН проговори - те измислили “елегантния ход” и запазили коалицията тройна. БСП пък спасила страната от избори

Юристката от ГЕРБ вече е в “домовата книга” за служебни премиери

С женска рокада начело на парламента започна новата работна седмица на депутатите. Предизвестена - защото управляващите вече се разбраха Рая Назарян да е следващият председател на Народното събрание, но изненадваща, защото Наталия Киселова подаде оставка още в сряда.

След 327 дни на най-висшия пост в държавата юристката от БСП се оттегли като част от договорките за ротация. Мястото ѝ зае Рая Назарян от ГЕРБ. А след 10 месеца - на 1 септември, ИТН най-вероятно ще предложи за поста настоящата зам.-председателка Николета Кузманова. Така 51-ото събрание ще се ръководи от три жени, и трите юристки.

Ротационното председателтво бе записано в анекс

към коалиционното споразумение между ГЕРБ, БСП и ИТН, както те се разбраха във вторник. То бе поискано първо от Бойко Борисов, а в сряда по-малките партньори обявиха, че това е спасило кабинета.

Киселова обяви, че е подала заявление да напусне поста още в началото на заседанието в сряда и преди подписването на анекса. Без церемониалности Киселова се оттегли и седна при своите от БСП като редови депутат. Снимка: Николай Литов

През последните 5 г. политическата криза не стихва. Липсват ни умения за взаимно уважение, за съгласие, за коалиционна култура. Групата на БСП доказахме, че в критични за държавата моменти можем да сме отговорни и на висотата на историческия момент. Днес се оттеглям и

показвам как трябва да се постъпва

с чувство на дълг и отговорност към парламентарната практика в условията на съвместно управление, каза тя и слезе от трибуната. ГЕРБ и БСП реагираха с аплодисменти, левите дори станаха на крака. Мястото ѝ веднага беше заето от Рая Назарян - но още не като шеф, а като зам.-председател от най-голямата група. А щом бяха гласувани правилата за избор и бе официално номинирана от ГЕРБ, и тя слезе от трибуната. Заседанието по време на избора води Николета Кузманова. Освен Назарян кандидат за поста (отново) бе и Цончо Ганев от “Възраждане”. Дебатът, по-кратък от час, премина в престрелки от опозицията и взаимни комплименти между съуправляващите.

Новината днес е, че няма да има предсрочни избори. Точно преди влизането в еврозоната и преди приемането на държавния бюджет страната ни ще има редовно и стабилизирано правителство и парламентарно мнозинство. Това е резултатът от тежко решение, което БСП взе, обяви шефът на червената група Драгомир Стойнев. От думите му стана ясно, че

в БСП не са били единодушни за смяната

на Киселова. От името на ГЕРБ Костадин Ангелов благодари на нея и на социалистите.

За първи път от 2 седмици проговориха и хората на Слави Трифонов. ИТН свършиха 2 много важни неща през последните седмици, когато беше емоционална средата. С нашите действия в Съвета за съвместно управление стана така, че управляващото малцинство запази структурата си от три формации. Второ, предложихме изключително интелигентен ход за ротацията на парламента, пое заслугите от името на ИТН Станислав Балабанов. Партията мълча по време на политическите турбуленции около гнева на Борисов след изборите в Пазарджик, заканите му да остане само формално или да “преформатира кабинета” и присъединяването на ДПС към мнозинството в парламента.