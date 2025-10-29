Мариан Бачев сам поискал проверка в читалището, където е школата му (Обзор)

Министърът не се смущавал от разследването срещу гей актьора Белов

Мариан Бачев сам е поискал проверка на дейността на театралната си работилница в столичното читалище “Николай Хайтов”. Това обяви самият министър на културата в сряда - ден след като актьорът Росен Белов, който беше преподавател в школата, бе оставен в ареста заедно с още трима заради гей скандала и обвиненията за дрогиране на 20-годишния Георги.

“В цялото читалище има камери и всичко се записва. Аз сам поисках да се направи проверка и публично да се оповестят резултатите”, каза Бачев.

Преди дни кметът на район “Изгрев” Делян Георгиев обяви, че ще прави проверка за дейността на театралната работилница. След това се оплака, че Бачев го заплашва чрез нотариална покана за извинение.

“Не мога да коментирам думите на районния кмет, защото голяма част от тях са откровена неистина. Аз изпращам нотариално заверена покана, което е единственият законен инструмент да търся правата си, това не е заплаха”, каза министърът.

Не съм инициирал аз подписката, защото няма от какво да се защитавам, каза Бачев, след като родители на деца от школата излязоха в защита на екипа ѝ.

Той заяви, че не го смущава разследването срещу Белов. “Той е пълнолетен гражданин, който си отговаря за постъпките”, каза министърът. Но обясни, че като го свързват с човек, срещу когото тече досъдебно производство, се внушавало, че в театралната работилница са се случвали нередни неща.