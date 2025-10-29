От 25 до 27 ноември София ще се превърне в международен център на иновациите в здравната грамотност на младите хора. В рамките на проекта Health Lit, столицата ще бъде домакин на Международната виртуална отворена младежка лаборатория – уникално събитие, което съчетава експериментален подход, международно сътрудничество и съвместно създаване на идеи от младежи, експерти и обучители.

Проектът Health Lit цели да развива здравната грамотност на младите хора и да ги подпомогне в справянето с дезинформацията по здравни теми. Той се реализира в България, Хърватия, Кипър, Италия и Литва, а българският партньор в инициативата е Бюрото за интеграция и социални иновации (БИСИ). Асоциация за развитие на София ще бъде домакин на международното събитие.

Отворената лаборатория — вдъхновение за следващата стъпка

През октомври БИСИ проведе Отворена лаборатория за здравна грамотност на младежта, в която събра петнадесет млади български активисти и студенти, които участваха в интерактивни дейности и упражнения, свързани с разпознаването на манипулативно съдържание и изграждането на доверие към достоверни здравни източници. Те разработиха концепции за кампании, насочени към психичното здраве, хранителните навици и борбата с вредните навици – идеи, които сега ще послужат като основа за международното продължение на инициативата. Подобни семинари се осъществиха във всяка една от държавите по проекта, а международната лаборатория ще е натурално продължение на тези събития.

Игрова методология и съвместно създаване

По време на предстоящия тридневен форум участници от пет държави ще преминат през серия от творчески модули — от игрови въведения и тематични дискусии до "Микс от здравни митове" и "Стена на предизвикателствата", където ще се изследват реалните предизвикателства пред здравната култура на младите хора.

Във втория ден те ще работят в световно кафе по теми като психично здраве, сексуално образование, хранене и зависимости, а следобед ще създават собствени кампании и дигитални ресурси срещу дезинформацията.

Финалният ден ще бъде посветен на представянето на младежките идеи пред експерти и партньори по проекта. Най-успешните концепции ще бъдат интегрирани в Health Literacy Incubator – платформа, която ще подкрепя младите хора да превръщат своите идеи в реални кампании и образователни ресурси.

Очаква се в събитието през ноември да участват над 40 млади хора, обучители и експерти от пет държави, а специален акцент ще бъде поставен върху ролята на медийната и информационна грамотност като инструмент срещу фалшивите новини, свързани със здравето. В последния ден на лабораторията участниците ще посетят и някои от българските институции, за да обсъдят с представители на държавата темата за здравната грамотност на младите.

Събитието се организира от Бюрото за интеграция и социални иновации и е част от европейския проект Health Lit, съфинансиран от програмата „Еразъм+" на Европейския съюз.

През тази година БИСИ е част от още един проект, адресиращ проблема с информационната грамотност на тема здраве – Frame Health. През октомври екипът на организацията отиде в Перуджа, Италия, където се проведе уъркшоп, чрез който организациите да добият повече знания и умения за създаване на информационни материали за здраве. Frame Health е проект, насочен към изграждането на здравна грамотност сред по-зрели хора. Предстои БИСИ да продължи своята работа и по двата проекта.