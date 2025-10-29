Първият ден на Наталия Киселова като обикновен депутат (Галерия)

От днес Наталия Киселова вече е обикновен депутат, след като подаде оставка от председателския пост на Народното събрание в полза на колежката си от ГЕРБ Рая Назарян.

Така след малко повече от 10 месеца, преподавателката по конституционно право се завърна в редиците на БСП. На председателския пост ще се завърне след 2 цикъла (малко повече от година и половина, след като партньорите от управлението се договориха ротацията на шефския стол да става на всеки 10 месеца), а дотогава Киселова остава редови депутат.