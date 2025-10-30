Със 700 хил. лв. Пловдив превръща поляна с бабуни в модерен велопарк

Съоръжението ще е подходящо и за начинаещи, и за напреднали и ще осигури безопасността на всички, увери зам.-кметът Николай Бухалов

Няколко бабуни от пръст и две дървени конструкции на поляна, скрита сред дърветата в парка до Братската могила в Пловдив. Така изглежда велопаркът, изграден преди 14 г. благотворително от един от колоездаческите клубове в града на тепетата. Неугледната площадка, а и самото ѝ местоположение – намира се на място, на което не можеш да попаднаш случайно, ако не го знаеш, пречат повече родители да водят децата си там, а ентусиастите предпочитат да отидат в планината, вместо да се упражняват в градски условия.

За да мотивира спортуващите, община Пловдив е решила да инвестира 699 600 лв. с ДДС, за да превърне площадката с неравности в модерен велопарк. “Ще бъде сертифициран и ще покрива всички изисквания. От години говорим, че в Пловдив трябва да има такъв парк”, обясни пред “24 часа” олимпийският шампион Николай Бухалов, който е зам.-кмет по спорта.

Обществената поръчка на градската управа е за инженеринг. Фирмата трябва да изготви проект, който да включва изграждане на два асфалтови “пъмптрака”, зони за скокове и за планинско колоездене, както и да облагороди средата в района. По думите на Бухалов завършеното съоръжение ще може да се използа както за велосипеди, така и за ролери и скейтбордове.

“В България има много скейтпаркове. В Бургас правят втори, Стара Загора има, Добрич. Дори малки населени места, където човек не предполага, имат, а Пловдив - все още не”, каза зам.-кметът. Той припомни, че на различни места в града през годините е имало рампи - в парк “Хан Крум” в “Тракия”, на площад “Съединение”, до стадион “Пловдив”. “Но за мен не им е там мястото. Има изисквания

да са далеч от жилищни сгради,

за да не се вдига шум, и да бъде в рамките на 2-3 декара”, разсъждава Бухалов.

Зам.-кметът по спорта е убеден, че трябва да има подобни площадки из града, тъй като в момента децата карат колелета, тротинетки, скейтбордове и ролери по подлези, улици и градинки.

“Това е суперопасно, минават хора, а такива съоръжения са съобразени. Не че са изцяло безопасни, защото човек и на равното може да падне, но все пак е по-добре”, обясни Бухалов.

Първата част от проекта за велопарка са двата асфалтови пъмптрака - площадки, свързани в кръг със серия от ролери и завои с различни височини и размери.

Основният, наречен състезателен, трябва да е с площ около 1400-1500 кв. м и минимална широчина на трасето от 2 м. Наименованието пъмп трак идва от начина на движение - скоростта идва от т.нар. изпомпване, а не чрез гравитация.

Завоите над 90° ще са с височина над 130 см,

а ролерите - между 30 и 80 см. Общината иска да има и детски пъмптрак с по-плавни форми и по-ниски завои, който да е проектиран за начинаещи. Площта му ще е 300-400 кв. м и ще бъде подходящ не само за колелета.

Зоната за скокове, която изисква градската управа, е разделена на две равни части по 900 кв. м. Едната половина е подходяща за по-широк кръг от велосипедисти, като ще има само

скокове от типа “тейбълтоп”

- с равна част между ръба на скока и зоната за приземяване, което ги прави по-безопасни при неуспешен опит. Степента на трудност ще прогресира, като изпълнителят трябва да създаде поредица от по-ниски и къси към по-високи и дълги скокове. Конструкцията им ще е от метал и дървесина, а в зоната за приземяване ще има почва за по-меко падане при неуспех.

За по-напредналите община Пловдив иска да бъде подсигурена фрийстайл зона с по-големи скокове. Тя ще включва дъртджъмп линия от пръст с по-големи разстояния за прелитане и стръмни приземявания, скокове с агресивна геометрия и различни елементи, като отново се осигури зона за безопасно приземяване.

Последната част от плановете за бъдещия велопарк е зона за планинско колоездене с площ до 1200 кв. м. Там ще има уреди и естествени препятствия за трениране на баланс, маневреност, преминаване през тесни, наклонени или повдигнати участъци, като от градската управа предлагат на изпълнителя да постави повдигнати дървени съоръжения, каменни участъци, стълби и неравности за спускане и изкачване, наклонени завои и плавни ролери, за да се симулира планинска обстановка в градска среда. Идеята е зоната да помага с обучението на деца и начинаещи и те да са по-подготвени за реалните изпитания на планината.

Освен безопасността на колоездачите Бухалов се надява велопаркът да подсигури и тази на останалите граждани. В момента много хора карат бързо около Гребната база, намираща се много близо до парка, което според зам.-кмета е повод за инциденти. “Това е велоалея, не е състезателна писта. Много хора слагат каските и карат скоростно, но да не забравяме, че там е пешеходна зона”, каза Бухалов. Заявление за участие в конкурса е подала само една фирма.