Кризата с боклука в София пълзи към "Слатина", "Изгрев" и "Подуяне" от декември (Обзор)

"Софекострой" ще поеме "Люлин" и "Красно село" за следващите 5 г.

Общината ще сключи договор с турския консорциум за чистенето на "Илинден", "Надежда" и "Сердика"

За 4 от 7-те зони в мегапоръчката решение все така не е обявено

Столичната община се готви за различни варианти, включително и обявяване на кризисна ситуация с боклука в районите “Изгрев”, “Подуяне” и “Слатина”. Там договорът със сегашните чистачи изтича на 1 декември, а процедурата бе прекратена, тъй като не остана нито един кандидат.

Кризисна ситуация със сметоизвозването действа в “Люлин” и “Красно село” от 5 октомври, след като кметът Васил Терзиев отказа да подпише с единствения кандидат да ги чисти заради висока цена. 189 млн. лв. вместо прогнозните 70 млн. поиска консорциумът с участието на фирма, свързвана с Христофорос Аманатидис-Таки. Общината вкара свои дружества да спасят положението - “Софекострой” в “Красно село” и Столичното предприятие за третиране на отпадъци в “Люлин”. А в понеделник вечерта процедурата за зоната, която е част от мегапоръчката за почистването на София за следващите 5 г., бе официално прекратена.

След изтичане на сроковете за обжалване общината смята да възложи почистването на “Люлин” и “Красно село” на “Софекострой” с 5-годишен договор.

Според зам.-кмета по екология Надежда Бобчева общинската фирма може до месец да поеме двата огромни района. Чакат дружеството да представи бизнес план, за да започнат преговори за цената.

“Надяваме се

от четвъртък в целия район “Люлин” да се възстанови нормалният график

За “Красно село” очакваме допълнително техника, която да влезе в четвъртък и в петък, за да може и там да се нормализира сметоизвозването”, обясни шефът на Столичния инспекторат Николай Неделков. Същото увери и кметът Терзиев по-късно през деня пред bTV.

В сряда “Люлин” се чистеше от 9 големи сметосъбиращи камиона и 5 - по-малки, а “Красно село” - само от 3 големи.

Турският консорциум “Норм Санаи”, който е единственият останал чуждестранен кандидат в процедурата, ще поеме “Илинден”, “Надежда” и “Сердика” за следващите 5 г. За тази зона друг желаещ нямаше при отварянето на офертите.

Това ще стане от януари, когато изтича договорът със сегашните чистачи, ако решението не бъде обжалвано. Турският консорциум единствен от участниците в мегапоръчката даде по-ниска оферта от прогнозната стойност - 45,7 млн. лв. при заложени от общината 59,9 млн. лв.

От думите на Бобчева не стана ясно какво ще стане с чистенето на “Изгрев”, “Слатина” и “Подуяне”. В зоната единственият допуснат до ценова оферта кандидат - “Сорико-Бакс”, не я декриптира и така на практика се отказа от участие. “Меко казано съмнителное да се откажеш сам от участие, когато си сигурен победител. Готвим се за различни варианти, предстоят сериозни разговори с 3-мата районни кметове. Те също не желаят техните жители да плащат по-висока такса смет и се надявам да намерим разумно решение.

Една от опциите е пряко договаряне, друга - да направим организация като в “Люлин” и “Красно село”,

обясни Бобчева.

На въпрос защо се е забавило решението за зоната, след като от септември е ясно, че там няма кандидат и процедурата трябва да се прекрати, тя заяви, че комисията е трябвало да “прегледа тонове документи и да се изработи законосъобразно решение”. Най-добър вариант било да се мине на пряко договаряне, но то също отнема време.

Преди седмица общинските съветници гласуваха да се направи проучване за създаване на общинско предприятие по чистотата, напомни Бобчева. Според нея е нереалистично то да поеме чистенето на целия град, но може да поеме една зона. Анализът дали е нужно да има такова предприятие обаче трябва да е готов чак след 9 месеца.

За останалите 4 зони, в които влизат общо 11 района и половината от “Триадица”, комисията “в най-скоро време” щяла да обяви решенията.

“Втора зона с районите “Искър”, “Панчарево” и “Кремиковци” изглежда като да е в бюджета, който сме обявили, но някои от единичните

цени на най-повтарящите се дейности изглеждат нереално високи

Подобна е и ситуацията в пета зона с районите “Банкя”, “Връбница” и “Нови Искър”. Предстои сериозна работа на комисията - да извърши цялостен финансов анализ. Говорим за почти 40 позиции, които трябва да се прегледат в детайли”, обясни Бобчева.

Отсега обаче било ясно, че офертата за първа зона с районите “Средец”, “Лозенец” и “Студентски” е рекордно висока и неприемлива. Там единствен кандидат е “Зауба”, свързвана с Румен Гайтански - Вълка.

Според лидера на “Спаси София” Борис Бонев е загубено ценно време, в което можеше процедурите да вървят и така да се предотврати

1,5 млн. души да тънат в боклуци

“В държава, в която дори обществена поръчка за тоалетна хартия се обжалва, вероятността поръчка за близо 1 млрд. лв. да не се обжалва при всички пороци на процедурата, забележки за техническите спецификации, при факта, че общината е заложила прогнозна, а не максимална цена, е минимална. Според експерти при обжалване участниците ще спечелят. Ако няма обжалване, това ще е сигурен знак, че общината е преговаряла с фирмите и пазарът е разпределен”, предупреди Бонев. Надявал се накрая да не се окаже, че “общината не е водила битка с мафията, а битка с високите цени на мафията и когато те станат по-приемливи, изведнъж да се сключат договори”.

Мегапоръчката за чистенето 20 от 24-те столични района за 5 г. беше обявена през юни с обща прогнозна стойност 515 473 737 лева с ДДС.

Седемте зони в мегапоръчката

4 Първа зона - “Средец”, “Лозенец” и “Студентски”: единствен кандидат остана “Зауба” ЕАД, свързвана с бизнесмена Румен Гайтански-Вълка. Прогноза на общината - 68 млн. лева, получена оферта за 243 млн. лв. Вероятно общината ще прекрати поръчката и ще обявяви нова процедура.

4 Втора зона - “Искър”, “Панчарево” и “Кремиковци”: единствен кандидат остана “БКС Чистота”. Прогноза на общината - 71,8 млн., оферта - 75,8 млн. лв. Решението: офертата се проверява за грешки. Ако няма пропуски, е възможно общината да сключи договор или да прекрати процедурата и да обяви нова.

4 Трета зона - “Изгрев”, “Слатина” и “Подуяне”. Нито един кандидат не стигна до отваряне на ценова оферта. Общината прекрати процедурата. Варианти - пряко договаряне или общината да обяви кризисна ситуация и да чисти временно със собствен капацитет от 1 декември

4 Четвърта зона - “Илинден”, “Надежда” и “Сердика”: единствен останал кандидат - турската “Норм Санаи Юрюнлери Ималят Ве Дъш Тиджарет Лимитед Ширкети - клон София КЧТ”. Прогноза на общината - 59,9 млн. лева, подадена оферта за 45,7 млн. лв. Общината ще сключи договор за почистването за 5 г.

4 Пета зона - “Банкя”, “Връбница” и “Нови Искър”: единствен останал кандидат - “БКС Чистота”. Прогноза на общината - 47,9 млн. лв., подадена оферта за 113,2 млн. лв. Вероятно общината ще прекрати процедурата и ще обявяви нова поръчка.

4 Шеста зона - “Люлин” и “Красно село”: единствен останал кандидат - консорциум “Почистване Триадица”. Прогноза на общината - около 70 млн. лв., подадена оферта за почти 189 млн. лв. Общината прекрати процедурата. Предстои да възложи почистването на “Софекострой” за 5 г.

4 Седма зона - “Възраждане”, “Оборище” и “Триадица”: единствен останал кандидат - консорциум “Почистване Триадица”. Прогноза на общината - 43,2 млн. лв., подадена оферта за 175,4 млн. Вероятно общината ще прекрати процедурата и ще обяви нова.

Всички договори за седемте зони изтичат в края на годината и в началото на 2026 г. “Красна поляна” се чисти от “Софекострой”. Договорите за почистването на 4 от районите - “Триадица”, “Младост”, “Витоша” и “Овча купел”, изтичат през 2027 г.