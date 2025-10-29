Пламен Димитров: Няма да се разберем за този бюджет

"За този бюджет, по този начин, по който е конструиран, няма да се разберем", това каза президентът на КНСБ Пламен Димитров в предаването "Лице в лице" по bTV.

По думите му това е опит да се имитира действие, което всъщност орязва истинското увеличение за хората.

"Хора, които са на минимална заплата, с опит и знание. Да се каже колко души трябват наистина на тази държава да работят. Лекари, специалисти, учители и всички останали. Или ако няма пари за тях да ги уволняваме, пък те ще лягат на улицата", каза още той.

„За поредна година имаме политика по доходите, която дава 5% увеличение на заплатите в бюджетния сектор, което очевидно даже няма да покрие инфлацията. 6,4% е на годишна база увеличението на издръжката на живота, заплата за издръжка, на един работещ, сам живеещ“, каза още Димитров.

Според него е скандално, че минималната заплата се намалява и няма как да приемат това.

"В Тристранния съвет никой не заяви, нито вицепремерът Дончев, нито някой друг, че правителството има намерение да намалява минималната заплата, да променя Кодекса на труда, а обратното. Бяха внесени числа, знаете какви, 1213 лева и беше заявено, че това е намерението на правителството", коментира още той.