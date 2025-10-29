Глобиха пенсионер за заплахи към лекар в пловдивско ДКЦ, искал да бъде прегледан незабавно

Ритал и блъскал по вратата на кабинета

Нетърпелив да получи здравна помощ пенсионер ще трябва да плати глоба от 1000 лв. за заплахи и обиди към пловдивски лекар. На 25 април 2023 г. пациентът нахлул в кабинет на ДКЦ "Свети Георги" и без да изчака да приключи течащият в момента преглед, настоял да му се обърне внимание. Когато му казали да изчака, се развикал и започнал да сипе закани към медика, блъскал и ритал вратата на кабинета и отказвал да напусне поликлиниката. Поведението му било запечатано от охранителните камери.

До момента пенсионерът не е осъждан, затова и Районният съд в Пловдив го освобождава от наказателна отговорност и му налага само парична санкция. Негов ангажимент е и да плати разноските по делото от малко над 770 лв.

Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред окръжните магистрати.