Незаконно отглежданите змии в София открити, след като едната избягала и отишла при съседите

Питон СНИМКА: Pixabay

Незаконно отглежданите змии в София са открити, след като едната избягала и отишла при съседите. Случката се разиграла на 16 октомври в столичния кв. "Враждебна". 

В апартамента са открити четири змии. Две от тях били отровни. Това каза районната кметица на "Кремиковци" Лилия Донкова пред БНТ. 

Районната кметица на "Кремиковци" Лилия Донкова Кадър: БНТ
Районната кметица на "Кремиковци" Лилия Донкова Кадър: БНТ

Едното влечуго успяло да избяга и слязло в долния апартамент, където се увило около крака на собственика. Той се уплашил и я изхвърлил през прозореца, след което подал сигнал. 

Четирите змии са отнети от РИОСВ и ще се отглеждат в зоологическата градина в София. Те не са регистрирани и са отглеждани незаконно, разхождали се свободно из апартамента. Собственикът твърдял, че е ветеринар. 

Братът на собственика на влечугите Семо Младенов също заяви, че е пускал доста сигнали. Идвали от полицията, но проблемът не се решил. 

Братът на собственика на змиите Семо Младенов Кадър: БНТ
Братът на собственика на змиите Семо Младенов Кадър: БНТ

Младенов пускал сигнали против брат си, защото отглеждал животните не както трябва. Двамата живеят заедно. 

Иззетите животни са два кралски питона и един смок-мишкар. 

Питон СНИМКА: Pixabay
Районната кметица на "Кремиковци" Лилия Донкова Кадър: БНТ
Братът на собственика на змиите Семо Младенов Кадър: БНТ

