Незаконно отглежданите змии в София открити, след като едната избягала и отишла при съседите

Незаконно отглежданите змии в София са открити, след като едната избягала и отишла при съседите. Случката се разиграла на 16 октомври в столичния кв. "Враждебна".
В апартамента са открити четири змии. Две от тях били отровни. Това каза районната кметица на "Кремиковци" Лилия Донкова пред БНТ.
Едното влечуго успяло да избяга и слязло в долния апартамент, където се увило около крака на собственика. Той се уплашил и я изхвърлил през прозореца, след което подал сигнал.
Четирите змии са отнети от РИОСВ и ще се отглеждат в зоологическата градина в София. Те не са регистрирани и са отглеждани незаконно, разхождали се свободно из апартамента. Собственикът твърдял, че е ветеринар.
Братът на собственика на влечугите Семо Младенов също заяви, че е пускал доста сигнали. Идвали от полицията, но проблемът не се решил.
Младенов пускал сигнали против брат си, защото отглеждал животните не както трябва. Двамата живеят заедно.
Иззетите животни са два кралски питона и един смок-мишкар.