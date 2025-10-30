Незаконно отглежданите змии в София открити, след като едната избягала и отишла при съседите

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Незаконно отглежданите змии в София са открити, след като едната избягала и отишла при съседите. Случката се разиграла на 16 октомври в столичния кв. "Враждебна".

В апартамента са открити четири змии. Две от тях били отровни. Това каза районната кметица на "Кремиковци" Лилия Донкова пред БНТ. Районната кметица на "Кремиковци" Лилия Донкова Кадър: БНТ

Едното влечуго успяло да избяга и слязло в долния апартамент, където се увило около крака на собственика. Той се уплашил и я изхвърлил през прозореца, след което подал сигнал.

Четирите змии са отнети от РИОСВ и ще се отглеждат в зоологическата градина в София. Те не са регистрирани и са отглеждани незаконно, разхождали се свободно из апартамента. Собственикът твърдял, че е ветеринар.

Братът на собственика на влечугите Семо Младенов също заяви, че е пускал доста сигнали. Идвали от полицията, но проблемът не се решил. Братът на собственика на змиите Семо Младенов Кадър: БНТ

Младенов пускал сигнали против брат си, защото отглеждал животните не както трябва. Двамата живеят заедно.

Иззетите животни са два кралски питона и един смок-мишкар.