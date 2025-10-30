Кметът на район "Изгрев": Школата на Мариан Бачев незаконно се помещава в читалището

"Първо проверихме дали всичко е наред с децата. Няма никакъв проблем. Втората част от проверката беше административна. Школата от 10 години незаконно се помещава в читалището. За да бъде подписан договор с читалище "Николай Хайтов" трябва да има решение от настоятелството. Няма такова", това каза пред bTV кметът на район "Изгрев" Делян Георгиев по повод на проверката на детската театрална школа, основана от Мариан Бачев.

След като той пое поста на министър на културата, школата се ръководи от съпругата му. Договорът през 2015 г. първоначално е сключен за 1 година и после е добавен анекс. До 2018 г. наемът е бил 100 лева, след това е увеличен на 200 лева.

"Договорът незабавно трябва да бъде прекратен и да влезе в законовите рамки. Отговорността е на настоятелството, а не на г-н Бачев. Школата работи всяка събота от 10 до 17 часа. В момента проверяваме и другите школи", каза още Делян Георгиев.

Той каза също, че е получил нотариална покана от Мариан Бачев в рамките на три дни да му се извини публично.

"Никъде не съм си позволявал да обиждам министър Бачев, така че няма да се извинявам затова, че си върша работата", заяви кметът и добави: "Читалищата са на подчинение на министъра. Доколко е морално твоята школа да е в читалището, за която ти отговаряш? В декларацията пише, че той е председател на управителния съвет".

Актьорът Росен Белов, който е преподавател в школата на Бачев, бе задържан заедно с д-р Станимир Хасърджиев и още двама души заради гей скандала и обвиненията за дрогиране на 20-годишния Георги.