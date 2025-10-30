Парламентът ще обсъди законови промени за военната служба

Парламентът ще обсъди на второ четене промени в Закона за отбраната и въоръжените сили като втора точка за днес, според приетата програма за работа на Народното събрание през седмицата. Комисията по отбрана прие да се увеличи с две години пределната възраст за служба на военнослужещите, неупражнили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията на Кодекса за социално осигуряване, съобщи БТА.

През следващите няколко години се очаква висок отлив от военнослужещи, които навършват пределна възраст. Едновременно с реализирането на проектите за модернизация е необходимо да се предприемат действия за повишаване на ефективността и устойчивостта на системата за отбрана, е записано в мотивите за предложението.

С промените в закона се създава и изрична уредба, определяща дейността на Върховното главно командване и разрешаване използването на оръжие и/или технически средства от въоръжените сили срещу безпилотни автономни системи и средства при охрана и отбрана на военни обекти, пунктове за постоянна дислокация, военни формирования, техника и корабни платформи, разположени извън пунктовете за постоянна дислокация.

Депутатите ще започнат работа с проект на решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за генерален директор на Българската телеграфна агенция (БТА), представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по културата и медиите, както и процедурата за избор от Народното събрание.

На 23 октомври Комисията по културата и медиите гласува правилата за предлагане на кандидати за генерален директор на Българската телеграфна агенция. „Мандатът на настоящия директор на БТА Кирил Вълчев изтича на 27 януари 2026 г. Според член 12, ал.1 от Закона за БТА, Народното събрание избира генералния директор два месеца преди изтичането на мандата на действащия генерален директор", припомни председателят на комисията Тошко Йорданов.

Според предлаганите правила номинациите за генерален директор на БТА може да се внасят от парламентарни групи или от народни представители в писмена форма чрез председателя на Народното събрание до Комисията по културата и медиите в седемдневен срок от гласуването на решението. Комисията по културата и медиите провежда изслушване на допуснатите кандидати в открито заседание.

При избора на нов генерален директор на БТА, за избран се счита кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. В случай, че няма избран кандидат, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор на генерален директор на БТА.

В дневния ред на депутатите е също ратифициране на Изменение и допълнение № 2 (Amendment 2) на Международен договор (LOA) BU-P-AAD „Sidewinder AIM 9X Блок II ракети, свързани материали и услуги” (Sidewinder AIM 9X Block II Missiles, associated material and services).

Предвижда се парламентът да ратифицира и Споразумението между България и Европейската банка за възстановяване и развитие за сътрудничеството и дейностите на банката у нас (продължение).

В програмата за деня е предвидено и второто четене на Законопроект за ратифициране на Рамково споразумение за заем между Банката за развитие на Съвета на Европа и Република България, Механизъм за съфинансиране на програми, съфинансирани от Европейския социален фонд плюс през 2021-2027 г. програмен период.