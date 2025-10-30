Корнелия Нинова: Това е най-антисоциалният бюджет за последните години

"Отдавна се занимавам с бюджетиране. За първи път виждам бюджет, който ядосва работодатели, синдикати и всички групи. Това е най-антисоциалният бюджет за последните години. Минималната заплата трябва да е 50% от основната, а след Нова година тя намалява драстично", каза в студиото на Би Ти Ви Корнелия Нинова. Според нея увеличаването на осигуровките са другият удар, както и всичко, което е било постигнато за децата и младите семейства е замразено.

"В нашето управление направихме социална политика за 22 млрд. и завършихме годината с под 3% дефицит. А те какво направиха, ще завършат с 8% дефицит. И сега има пари, но зависи за какво се харчат. Вкарват нова бюрокрация, например ще има нова длъжност навсякъде - служител по почтенността. Във всяко министерство има по 10-15 човека в отдел Инспекторат, който може да изпълнява тази функция. Това, което правят е да си назначават калинки, правят си армия от калинки, които да им служат на изборите", каза още Корнелия Нинова.