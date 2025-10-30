24 души са ранени при катастрофи в страната през последното денонощие

Общо 24 души са ранени при 21 тежки катастрофи в страната през последното денонощие, съобщиха от МВР, пише БТА.
В София са регистрирани две тежки и 24 леки пътнотранспортни произшествия, при които са пострадали двама души.
От началото на месеца са станали 449 катастрофи, с 37 загинали и 549 ранени.
От началото на годината са регистрирани 5585 пътнотранспортни произшествия, при които живота си са загубили 366 души, а 6960 са пострадали.
При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат двама по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г., съобщиха от МВР.