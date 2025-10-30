Бойко Борисов подписа искането на ДБ за оставката на Антон Славчев

Костадин Ангелов от ГЕРБ е новият зам.-шеф на парламента

Депутатите изцяло пренаредиха дневния си ред за днес - вкараха законите за спецслужбите

Искането на ПП-ДБ за оставката на председателя на антикорупционната комисия Антон Славчев вече е подписано от управляващото мнозинство. Това се случи, докато депутатите спешно променяха дневния си ред.

След 3 приети точки от дневния ред, включително за шефовете на спецслужбите, съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев излезе на трибуната, за да напомни, че Бойко Борисов е обещал да подкрепи искането им оставката на Славчев от антикорупционната комисия. "Разчитам на мъжката дума на Борисов - когато е казал, че ще подкрепи оставката. Нося папката, идвам да подпишем", каза той. И веднага слезе при седящия на първия ред лидер на ГЕРБ. Борисов подписа веднага, а Деница Сачева му асистираше, след това папката премина през ръцете на Костадин Ангелов от ГЕРБ.

По същото време Павела Митова от ИТН занесе папка на шефа на парламентарната група на БСП-ОЛ Драгомир Стойнев, който подписа нещо. След това Митова отнесе папката сред настаналото оживление в пленарната зала. В залата с папка в ръце се разхождаше и Хамид Хамид от "ДПС - Ново начало".

"С оглед това, което Комисията за противодействие на корупцията отказа да направи по делото във Варна и в София, ние събрахме подписи за оставката на председателят ѝ Антон Славчев. Този човек не може да води безпристрастно комисията", обяви в парламентарните кулоари на 10 октомври лидерът на ПП Асен Василев, съпровождан от коалиционните си партньори от ДСБ и "Да, България". Той обяви, че ще оставят в мраморната зала на НС подписката.

"Аз съм за оставката на цялата комисия, много пъти съм го казвал. Ще подкрепя Атанас Атанасов каквото каза - за закриване на комисията. Подкрепяме с две ръце (отстраняването на Славчев - б.р.)", отговори им тогава Бойко Борисов, но подпис до днес нямаше.

Спешно преформатиране на дневния си ред направиха депутатите рано тази сутрин. Новата председателка на парламента Рая Назарян изчете изцяло нов вид на днешната програма, договорен по време на председателски съвет тази сутрин.

Първа точка бе изборът на нов зам.-председател от ГЕРБ - на мястото на Назарян. За такъв бе избран Костадин Ангелов, който в момента е и председател на Съвета за съвместно управление на коалицията. Уговорката беше да е на поста 3 месеца, но до момента рокада не се е състояла.

След тази точка депутатите ще разгледат двата законопроекта, на които президентът Румен Радев наложи вето - за избирането на ръководство на двете държавни агенции за ДАР и ДАТО. След приемането на т. 2 ИТН поискаха проверка на кворума. "Възраждане" отново припомниха, че текстовете не минаха през ресорната комисия за контрол на СРС и напомниха, че това ще е в мотивите за сезиране на Конституционния съд. Те се опитаха точката да отпадне от дневния ред, но не получиха достатъчно подкрепа.

Четвърта точка е свързана отново със спецслужбите - след като НС отне на държавния глава възможността да подписва указа за шеф на ДАНС, парламентът стана отговорен за утвърждаването на избора. Днес това влиза на окончателно гласуване.

В програмата второ гласуване на Закона за отбраната и въоръжените сили, внесен от МС през септември, както и ратифициране на международен договор.

Последната седма точка, включваща законопроекта на "Възраждане" за допълнение на Изборния кодекс предизвика недоволството на Божидар Божанов от ДБ, който поиска разделно гласуване по всяка точка.

"Много е интересно е как управляващите включват точка на опозицията по спешност - в комисията бе вкаран кодекса на "Възраждане", след това и в зала. Защо по този начин има такъв синхрон, колаборация и синергия между опозиция и управляващи?", попита съпредседателят на "Да, България".

А Назарян му каза, че на първо гласуване вече са минали 4 законопроекта, а "това касае същата материя" и щяло да се включи в изготвящия се доклад. Обемът на материалите е много голям, настоя депутатката от ГЕРБ.

Цончо Ганев от "Възраждане" защити текстовете си.

Очаквайте подробности.