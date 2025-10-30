Махат големите контейнери от "Люлин" и "Красно село", сметоизвозването се нормализирало

Столичната община започва поетапното изтегляне на всички големи сиви контейнери, които бяха сложени на различни точки в районите „Красно село" и „Люлин" в началото на кризата със сметоизвозването там. Причината е, че дейностите по почистване започвали да се нормализират - става ясно от ежедневния бюлетин на общината за ситуацията в двата района.

Точката на ул. „Житница" е почистена от натрупания битов отпадък. През следващите дни ще бъдат премахнати останалите едрогабаритни отпадъци от площадката.

Освен това предстои да бъде обявено създаването на мобилен център за предаване на рециклируеми отпадъци и ЕГО, който ще улесни гражданите и ще насърчи разделното събиране, уточняват от общината.

Кризисната ситуация в двата района обаче все още не е отменена. И днес "Люлин" се чисти от Столичното предприятие за третиране на отпадъци, а "Красно село" - от общинското дружество "Софекострой".

В "Люлин" отпадъците днес се извозват от 7 големи сметосъбиращи камиона, а 6 малки камиончета са насочени към вътрешнокварталните и труднодостъпни зони.жДопълнително е мобилизирана и една голяма бригада и щипка за почистване на специфични натрупвания.

В район „Красно село" обаче работят 3 големи сметосъбиращи машини, които ще правят по два курса през деня. По-късно там се очаква да се включат поне още два камиона, след като приключат със своите наряди в район „Красна поляна", който също се чисти от "Софекострой".

Сметоизвозването в район „Люлин" постепенно влиза в нормалните си граници благодарение на засилената работа на СПТО, пише в общинския бюлетин.

В сряда стана ясно, че общината прекратява процедурата за двата района, която е част от мегапоръчката за почистването на София през следващите 5 г. Там плановете са дейностите да бъдат възложени на "Софекострой". Очакванията на зам.-кмета по екология на столицата Надежда Бобчева са, че до месец общинското дружество ще може да започне да чисти "Люлин" и "Красно село".

Прекратена бе и процедурата за зоната с районите "Изгрев", "Слатина" и "Подуяне", тъй като нито един от кандидатите не стигна до отваряне на ценова оферта. От общината обясниха, че се готвят за различни варианти - пряко договаряне или обявяване на кризисна ситуация по подобие на тази в "Люлин" и "Красно село", тъй като договорите изтичат на 1 декември.

Единствено за зоната с районите "Надежда", "Илинден" и "Сердика" ще бъде сключен договор с турския консорциум "Норм Санаи", ако решението не бъде обжалвано.

Все още няма яснота кога ще бъдат обявени решенията за останалите 4 зони, които са част от мегапоръчката. Договорите със сегашните чистачи приключват в края на тази и началото на следващата година.