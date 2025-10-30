ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Моторист е в кома след катастрофа на бул. "България" в София

Моторист е в кома след катастрофа, която е станала на бул. „България" в София тази сутрин. Пострадалият е откаран в ИСУЛ, съобщава bTV.

Все още няма допълнителна информация за причините за инцидента.

Очаквайте подробности!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

