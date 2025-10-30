Моторист е в кома след катастрофа на бул. "България" в София

Моторист е в кома след катастрофа, която е станала на бул. „България" в София тази сутрин. Пострадалият е откаран в ИСУЛ, съобщава bTV.
Все още няма допълнителна информация за причините за инцидента.
Очаквайте подробности!
