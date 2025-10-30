Депутатите отхвърлиха ветото на президента за назначенията на началници в спецслужбите

Костадин Ангелов от ГЕРБ направи дебюта си като зам.-председател на парламента при разглеждането на текстовете за ДАТО

Набързо и почти без съществен дебат, за по-малко от час, депутатите преодоляха поредните два закона, върху които президентът Румен Радев бе наложил вето - и двата за ръководството на спецслужбите. Управляващото мнозинство му отне правото да участва в избора на ръководители на агенциите за разузнаване и подслушване - ДАР и ДАТО. Депутатите решиха, че държавният глава вече няма да подписва указите за назначаване на председател, а предложенията от Министерския съвет ще минават през Народното събрание. Увеличен бе и броят заместници.

На 22 октомври президентът върна за ново разглеждане от парламента измененията, свързани с Държавна агенция "Разузнаване" и с тази за специалните разузнавателни средства. Радев посочи, че с тях се нарушава гаранцията за обективност, независимост и липса на политическо влияние. Той добави, че процесът по назначаването на шефовете на служби ще стане зависим от "моментни политически мнозинства".

"Целта не е да има безкритично единомислие между държавните органи за всяка номинация, а изборът на председател да може да бъде поставен на преценката на още един независим орган", заявява президентът.

В писмото си до НС Радев напомни, че за последните 12 г. това са третите промени в процедурата за агенцията за подслушване. В новите корекции той смята, че липсват гаранции, че новата ще бъде по-благоприятна. Ако се превърне в обект на "политически компромис", назначаването на шеф на ДАТО поставя под съмнение какъв е контролът на НС върху агенцията, заяви Радев при поставянето на ветото.

Без въздържали се, със 126 "за" и 86 "против" депутатите преодоляха президентското вето по закона за държавното разузнаване - ДАР. А дебат по темата реално почти нямаше - точката мина за по-малко от 15 минути. 40 минути пък бяха дебатите за службата за подслушвания ДАТО, а ветото на президента по тях бе преодоляно със 124 гласа "за" и 75 "против".

Костадин Ангелов от ГЕРБ направи дебюта си като зам.-председател на парламента при разглеждането на текстовете за ДАТО. Дебатът тук бе по-дълъг и по същество повтори тезите на партиите от дискусиите по предишните разглеждания на текстовете.

Божидар Божанов от ДБ направи кратък обзор на службите, които отговарят за подслушването у нас. И настоя, че в момента има сложен баланс. Според него подслушването и други методи нарушават основни конституционни права, това е разписано в конституцията - при тежки провинения, но, за да няма злоупотреби трябва да е балансирано. "А искате да концентрирате повече власт в едно политическо мнозинство. Власт власт възпира. Концентрирането на власт в едно политическо мнозинство, а подслушването да е все по-центрирано и под ваш политически контрол. Това е грешно. И сега няма да подкрепим този закон", настоя той.

В отговор Маноил Манев от ГЕРБ пък подчерта важността на съдебния контрол - разрешителният акт за използване на СРС е съдебен. По-добре е НС да упражнява власт, отколкото президентът еднолично! Вашето твърдение е: взимаме от президента властта върху службите и я предаваме на НС. Не знам за вас и обществеността, но за мен това е по-добре. Едноличното управление на службите от когото и да било, без значение как се казва, е порок. И този порок ще поправим и в ДАТО. Вашето изказване дублира мотивите на президента. Увеличаваме парламентарния контрол - още при предложенията за назначаване на службата ще подложим на дебат личността, качествата, характеристиките, специализацията на човека, който се предлага, а няма да оставим досегашния режим, с който човека е назначен след договорка между правителството и президента, който и да е той. Кое ви харесва повече - договорка на тъмно или обсъждане в комисиите?", емоционален бе шефът на вътрешната комисия в НС.

Калин Стоянов атакува Божанов, че не знае какви са методите и средствата, никога не е виждал какво представлява искане за използване на СРС. Не е в час с темата, но си позволява да разсъждава по нея, ядоса се бившият вътрешен министър.

"Вчера същият г-н нарече съдебния контрол върху СРС формален, днес бил бланкетен. Такъв е законът. Искането за използване на СРС се разрешава от окръжните съдии, съответно от СГС. Предполагам и съм сигурен, че за вас ще е по-дорбе всяко искане да се съгласува, примерно с Наско Атанасов или друг от вашата група, но не става. Но с тези си изказвания обиждате огромен брой оперативни работници както в МВР, така и в ДАНС, които ежедневно изготвят и мотивират искания", каза Стоянов.

Божанов одобри изслушването на кандидатите в НС. "Да казвате, че тъй като президентът има подпис, с който потвърждава предложението на МС, той не може да предлага, но да кажете, че заради това има еднолично управление на службите най-малкото е злоупотреба с властите, ако не и друго. Той само потвърждава или отхвърля, това не е контрол върху службите. Мнозинството избира МС, който предлага шеф на ДАР. Ако не подкрепи предложението, това ще е вот на недоверие", заяви депутатът от ДБ.

Петър Петров пък напомни тезата на "Възраждане", че заместниците вече са трима, за да има по един за всяка от партиите в мнозинството. И подчерта, че още днес ще оспорят текстовете за ДАР и ДАТО в КС.

"Не съм съгласен че НС ще упражнява по-голям контрол при избора на председател. Мнозинството в НС ще прави каквото си иска, така както го прави в момента", предупреди той. Усъмнихте ли се, че ще има повече гаранции за качествата на кандидата. И попита дали мнозинството е проверило качествата на кандидатите за членове на попълване на Комисията за защита на потребителите - спрели ли са спекулата, защитили ли са потребителите. Попита и проверени ли са качествата на членовете на КЗК и дали те са изчистили картелите и монополите.

Николета Кузманова от ИТН настоя, че текстовете не противоречат на конституцията, законодателят бил дал конкретни случаи кого може да назначава президентът и шефовете на ДАР и ДАТО не били сред тях.

Цвета Рангелова от "Възраждане" попита ГЕРБ дали след като вече са си променяли мнението след 10 г. няма да върнат указа на президента, ако той е удобен за управляващото мнозинство

МЕЧ също обявиха, че не подкрепят измененията в текста.

Атанас Атанасов от ДБ заяви, че е против по политическа причина - промените отварят възможност за политическа злоупотреба със службите.

А Манов го попита дали смята, че президентът е аполитичен, неполитизиран и не участва в политиката. Христо Терзиев пък изтъкна, че Атанасов е произведен с президентски указ в чин генерал.

Лидерът на ДСБ каза, че не обсъждат поведението на конкретен президент и напомни, че не споделя "идеологическите убеждения на този президент, но има принципна аргументация".

Очаквайте подробности