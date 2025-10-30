Васил Терзиев: Общината ще подкрепи провеждането на Световно първенство за спортисти със Синдром на Даун

Столичната община ще окаже пълна подкрепа за провеждането на Световното първенство за спортисти със Синдром на Даун, което за първи път ще се състои в София през лятото на следващата година. Това съобщиха от пресцентъра на общината, предаде БТА.

„София трябва да бъде град на възможностите – място, където всеки човек, независимо от своите различия, има шанс за изява, развитие и достоен живот. Ще работим с Федерация „Адаптирана физическа активност“, за да осигурим повече подкрепа за младите спортни надежди с интелектуални затруднения“, заяви кметът на София Васил Терзиев.

Изявлението беше направено по време на официалното връчване на наградите на най-изявените спортисти - атлетите Александър Асенов, Радена Ангелова, Марио Антонов, Виктор Караджов, гимнастиците Емилиян Костадинов и Рамонола Сикандер, състезателите по спортно ходене Боян Вандов и Светослав Богданов, джудистката Божидара Ангелова, многобоецът Пламен Грозданов, както и състезателките по художествена гимнастика Василена Богданова, Диляна Попова и Томислава Стоянова.

„Техните успехи са пример за всички нас – че когато има разбиране, подкрепа и подходящи условия, всеки човек може да разгърне своя потенциал“, допълни Терзиев. Той благодари на спортистите за това, че са изпълнили обещанието, дадено при първата им среща, и са донесли медали за България от международните състезания.

По време на срещата Васил Терзиев и председателят на федерацията Слав Петков обсъдиха организацията на предстоящото Световно първенство за спортисти със Синдром на Даун.„Това е още една възможност да покажем на обществото потенциала на хората с интелектуални затруднения, както и гостоприемството и духа на София“, подчертаха те.

Около 500 спортисти ще участват на Световното първенство за спортисти със синдром на Даун в София. Шампионатът ще се проведе от 13 до 19 юни 2026 година в пет вида спорта: спортна гимнастика, художествена гимнастика, тенис на корт, тенис на маса и лека атлетика, съобщиха на специална пресконференция в Националния пресклуб на БТА ръководството на Федерация по адаптирана физическа активност през септември. То ще се проведе за първи път не само в България, но и в Източна Европа.

Посланици на шампионата са най-добрият български тенисист Григор Димитров и олимпийският и световен шампион по вдигане на тежести Карлос Насар.