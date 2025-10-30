ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Глобиха с 300 лв. общински съветник в Златоград, псувал в заседателната зала

Валентин Хаджиев

Общинският съветник е глобен с решение на Районен съд- Златоград. Снимка: Архив

Общински съветник от Златоград е глобен за проява на дребно хулиганство с решение на Районния съд в града. 44-годишният съветник е санкциониран с глоба в размер на 300 лева, съгласно Указа за борба с дребното хулиганство.
На 22 юли 2025 г., около 15:26 ч., в заседателната зала на Общинския съвет – Златоград, по време на провеждане на официално заседание, в присъствието на общински съветници, представители на ръководството на общинската администрация, служители и кметове на кметства, общинският съветник С. С. Г. е отправил неприлични и обидни изрази, които са смутили реда и достойнството на присъстващите.
Съдът приема, че с действията си мъжът е демонстрирал явно неуважение към обществения ред и институциите. В мотивите се посочва, че изречените думи са били резултат от емоционален изблик, породен от спор по време на заседанието, но въпреки това представляват нарушение на обществения ред. От приложената характеристика става ясно, че нарушителят е конфликтен и избухлив по характер, със склонност към словесна и физическа саморазправа, пише в съдебното решение.

