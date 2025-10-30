Пеевски отвърна на удара за Пазарджик: Всичко е пърформанс

След атаките и съмненията, че "ДПС - Ново начало" е използвало спорни практики, за да спечели изборите в Пазарджик лидерът на формацията Делян Пеевски използва парламентарните кулоари, за да атакува на свой ред.

"Изслушайте ме внимателно. Виждате ли тези хора? Кои са тези хора?", попита той, размахвайки две снимки. Делян Пеевски показа снимки Снимка: Юлиан Савчев "Да ви разкажа за Пазарджик. Бойко Рашков го познавате (бивш вътрешен министър, настоящ депутат от ПП - б.р) , до него е лицето Мохарем - Мухата. Хората с автомобилите, всичко е било пърформанс, организиран от пуделите и пачките. Измамници! За пореден път ескалираха напрежение", гневен бе Пеевски. "Заловиха собствените си коли. Ескалираха напрежение и с кой хапват лютеница тук? С този от автомобилите. Пудели и пачки", добави той.