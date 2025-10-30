"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Почина журналистът Иван Тенев. Това съобщиха от съюза на артистите в България на фейсбук страницата си.

"Напуснал ни е Иван Тенев. Журналист, художник и общественик с активна дейност в културния и обществен живот.

Тенев е роден на 2 септември 1951 г. Завършва българска филология в Софийския университет и „Приложна графика" във Висшия институт за изобразително изкуство „Николай Павлович".

Още като студент публикува карикатури. Участва в няколко национални изложби за карикатура и приложна графика и в над 60 международни представяния.

Иван Тенев започва професионалната си творческа дейност като карикатурист и художник в областта на сатиричната и приложната графика. Негови творби са публикувани във вестник „Стършел" и всички хумористични страници на столичните издания.

Иван Тенев е бил женен за певицата Кристина Димитрова (родена 1960 г.) и имат един син Димитър.