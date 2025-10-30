Жена загина при пожар в Плевенско

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Жена загина при пожар в плевенското село Коиловци, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Плевен, информира БТА.

В 10:35 часа вчера в Оперативния център при Районна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението “ (РДПБЗН) – Плевен е постъпил сигнал за пожар в къща в село Коиловци. Незабавно към адреса са насочени екипи от огнеборци и полиция. След приключване на гасенето, в едно от помещенията е открито безжизненото тяло на обитателката на имота – 80-годишна жена.

Тялото на жената е приведено за аутопсия. Местопроизшествието е запазено, извършен е оглед. Образувано е досъдебно производство.

Причините и обстоятелствата около инцидента се разследват от Първо Районно управление – Плевен под наблюдение на Окръжната прокуратура.

Трима души са загинали, а 18 са пострадали при пожари в област Плевен от началото на годината.

В страната за последното денонощие са потушени общо 35 пожара, а един човек е загинал.