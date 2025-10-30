ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Патриарх Даниил отслужва литургия в катедралата "Св. великомъченица Неделя"

Патриарх Даниил. СНИМКА: Сайт на БПЦ

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил отслужва света литургия в столичната митрополитска катедрала "Св. великомъченица Неделя", в деня, в който църквата почита св. крал Стефан Милутин, пише БТА.

На днешния 30 октомври катедралата "Св. великомъченица Неделя" празнува своя втори храмов празник. След светата литургия ще има и лития с мощите на св. крал Стефан Милутин.

Св. крал Стефан Урош Втори Милутин e един от най-великите сръбски владетели. Той е положил големи грижи за издигането на Сръбската църква и е надминал всички свои предшественици по пожертвователност към църквата и по строителство на храмове. Той е син на крал Стефан Урош Първи (1243-1276) и на френската принцеса Елена Анжуйска.

Първоначално светите мощи на крал Стефан Милутин били пазени в Банския манастир "Св. Стефан" в Косово, а след битката при Косово през 1389 г. били отнесени в близкото село Тренча. Около 1460 г. митрополит Стефан ги отнесъл в манастира в Горна баня край София. По-късно светите му мощи са пренесени в София, в митрополитския храм "Св. великомъченица Неделя", наричан също "Св. крал", където до днес се почитат благоговейно.

 

Патриарх Даниил. СНИМКА: Сайт на БПЦ

