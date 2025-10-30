Шофьор на камион не спря на "стоп" и блъсна кола в Берковица

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Катастрофа между камион и лека кола е станала в Берковица на 29 октомври.

28-годишен шофьор на камион при навлизане в кръстовище не спира на знак "стоп" и блъска движещата се по пътя с предимство кола. В автомобила пътували 74-годишен мъж и 68-годишна жена, която е настанена в болница с данни за фрактура на дясна раменна кост без опасност за живота.

И двамата водачи са изпробвани за употреба на алкохол и наркотици, като пробите им са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство по описа на РУ-Берковица за извършено престъпление.