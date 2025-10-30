17-годишен удари с юмрук възрастен мъж на улица в Белоградчик

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

17-годишен тийнейджър удари с юмрук 71-годишен мъж в Белоградчик, съобщиха от полицията.

Агресията е станала на 29 октомври на улица в града.

Пострадалият е с фрактура на скула и комоцио. Непълнолетният е задържан.

По случая се води разследване.