Спипаха мъж да продава алкохол без бандерол на пазара във Вълчедръм

На 29.10.2025 г. след получен сигнал за акцизни стоки без заплатен акциз е извършена проверка от служители на Участък-Вълчедръм и група „Икономическа полиция" в района на общински пазар в гр. Вълчедръм.

В резултат на проверката е установен 51 г. жител на гр. Лом, който извършвал продажба на акцизни стоки без български акцизен бандерол. На пазарска сергия и в автомобила му са намерени общо 7,5 л. безцветна течност с мирис на алкохол, налята в 15 бр. пластмасови шишета с вместимост 0,5 л., която след измерване отчете 50 % алкохол. Същите са иззети с протокол за доброволно предаване.

В резултат на последвалите ОИМ е извършено претърсване и изземване в дома му, в хода на които в мазе на къщата са установени стъклени шишета и туби с различна вместимост пълни с безцветна течност с мирис на алкохол и различен алкохолен градус общо 17,5 л., а именно – 4 л. - 43% алкохол, 3,5 л. - 70 % алкохол и 10 л. - 50 % алкохол.

Образувани са две преписки по описа на РУ- Лом за извършено престъпление по чл.234, ал.2 от НК. Работата по случая продължава група „Икономическа полиция" при РУ-Лом.