Бойко Рашков отговори на Пеевски: Не познавам този човек - Мухарем

ОДМВР в Пазарджик бяха съзерцатели на продаването и купуването на гласове там

„Не знам кой е този човек, здрависвах се много хора тогава".

Така депутатът от ПП Бойко Рашков отговори на атаката от Делян Пеевски, който по-рано намекна, че бившият вътрешен министър е свързан с лица, заподозрени за изборни измами по време на частичните местни избори в Пазарджик. Лидерът на ДПС - НН днес показа и снимка, на която Рашков се ръкува с местен бизнесмен - Мухарем, с прякор Мухата, който бе задържан за търговия с гласове. ПП показаха и видео.

"Аз съм в центъра на махалата, където гласуваха роми и присъствах в 44 секция. Шефът на СИК беше доведен от Буковлък, Плевенско да ръководи изборния процес в тази секция. Когато бях министър работихме там, с много усилие, за да спрем купуването и продаването на гласове там. Аз нямам представа кой е този човек. Както видяхте на този запис, покрай мен минават хора и ме поздравяват. Аз с някои се здрависвам, с други – не", продължи с обясненията Рашков.

„Много интересно, че Пеевски след три седмици успя да намери една снимка на Рашков", вметна лидерът на ПП Асен Василев.

"Аз се здрависвах с много хора там. Не знам дали този човек е купувал гласове. Това е най-лесният начин да се отговори на записа, който ние сме направили от изборите в Пазарджик - сега да се оправдаваме", настоя депутатът.

Полицията в Пазарджик пък свършила нулева работа. "Те бяха съзерцатели на продаването и купуването на гласове там. Снимката не е пред секцията, а пред полицейската кола. Имаше 2-3 полицаи, до полицейска кола, точно на кръстовището, където се намира училището и където се гласуваше", настоя Рашков.

Василев заяви, че Пеевски е намерил кризисен ПР да атакува Бойко Рашков, за да измести от преден план темата за бюджет 2026. "Всички граждани ще бъдат натоварени между 600 и 1000 лева, да се бръкнат в джоба и от техния джоб, парите да отидат в "прасето касичка" заради това се пускат евтини димки", коментира бившият финансов министър.

Според него правителството трябва да има план Б за "Лукойл", защото ако не се позволи сделка, трябва да се осигури непрекъсваемост на доставките на горива.