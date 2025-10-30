Парламентът започна търсенето на нов шеф на ДАНС

До седмица става ясно дали правителството ще предложи Деньо Денев да стане титуляр на поста, или ще даде ново име

Без никакъв дебат депутатите задвижиха процедурата по избор на председател на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС). Новите процедурни правила минаха със 125 гласа "за", 71 "против (ПП-ДБ, "Възраждане", АПС, МЕЧ и "Величие") и трима се въздържаха (от ПП-ДБ).

Реално имаше само едно изказване по същество - от Златан Златанов от "Възраждане", който ръководи парламентарната комисия за контрол на спецслужбите и СРС на ротационен принцип. Той предложи и 4 поправки в текстовете, включително и да бъде добавено изискване кандидатите да представят декларация, в която да записват отказ от евентуално чуждо гражданство преди подаването на документи за поста. Това послужи и за осигуряване на време депутатите да се завърнат в зала за гласуване - повечето бяха напуснали по време на четенето на доклада. Само 58 подкрепиха исканията на "Възраждане" за промени.

До 7 дни правителството трябва да посочи име. До седмица ще е ясно дали правителството ще предложи Деньо Денев да стане титуляр на поста, или ще даде ново име. След това има и 14-дневни проверки - да принадлежност към ДС и достъп до класифицирана информация. Очаква се в началото на декември ДАНС да има постоянен председател.