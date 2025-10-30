84-годишен от Гълъбово остави 54 хиляди лева на улицата за ало измамник

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

84-годишен мъж стана жертва на ало измама в Гълъбово.

Сигналът е от 27 октомври. Възрастният мъж бил заблуден по телефона от мним полицай. Първо предал на непознат 1000 лева, а после оставил на улицата още 54 000 лева.

Образувано е досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура - Стара Загора.

В резултат на незабавно предприетите от полицейските служители от РУ-Гълъбово оперативно-издирвателни мероприятия, като съпричастни към извършеното деяние /в ролята на мулета/ са установени двама мъже на 47 и 34 години. Те са били задържани за срок до 24 часа.