84-годишен от Гълъбово остави 54 хиляди лева на улицата за ало измамник

Ваньо Стоилов

84-годишен мъж стана жертва на ало измама в Гълъбово. 

Сигналът е от 27 октомври. Възрастният мъж бил заблуден по телефона от мним полицай. Първо предал на непознат 1000 лева, а после оставил на улицата още 54 000 лева. 

Образувано е досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура - Стара Загора. 

В резултат на незабавно предприетите от полицейските служители от РУ-Гълъбово оперативно-издирвателни мероприятия, като съпричастни към извършеното деяние /в ролята на мулета/ са установени двама мъже на 47 и 34 години. Те са били задържани за срок до 24 часа.

